​Модернизация – синоним прогресса

Читая статью Президента Нурсултана Назарбаева «План нации – путь к казахстанской мечте», с особым интересом отметил для себя идеи Президента, затрагивающие развитие стимулов социальной модернизации. Как отмечается в статье, для реализации Плана нации было принято более 59 законодательных актов. Необходимо отметить, что изменения в законодательство вносились с опорой на лучший международный опыт с учетом, конечно же, собственного опыта Казахстана за годы независимости. Это и новый Трудовой кодекс, и внедрение обязательного медицинского страхования. Мы сегодня видим европейские страны, где эта система успешно функционирует в течение нескольких десятков лет. К примеру, в Германии действует пять видов обязательного страхования, и они прекрасно оберегают жителей страны. Конечно же, не сразу, но в конце концов население осознало, что такая система лучше защитит при наступлении страхового случая.

Приоритеты работы Программы развития ООН в рамках Совместной программы ООН в Восточно-Казахстанской области совпадают с задачами, обозначенными Главой государства в программной статье. Среди них и улучшение доступа наиболее уязвимых жителей области к социальным и экономическим услугам. Для достижения цели предусмотрено обучение, проведение информационных кампаний, «круглых столов», мастер-классов и конференций, а также грантовая программа для НПО.

В семи наших грантовых конкурсах приняли участие 127 НПО региона, предложившие 180 социальных проектов. Всего было реализовано 30 одобренных проектов на сумму более 80 млн тенге, давших впечатляющие результаты. Это и трудоустройство 32 человек с инвалидностью, что обеспечило им не только доход, но и возможность социализации и реализации своих возможностей.

Совместно с управлением координации занятости и социальных программ области создана модель бизнес-инкубатора для поддержки предпринимателей с инвалидностью, где работают и оказывают услуги населению десять человек с особыми нуждами. Этот проект признан одним из лучших в регионе. Он номинирован МЗСР РК на конкурс как лучший социальный проект года в стране.

Кроме того, открыты и оснащены специальными учебниками и оборудованием три коррекционных класса для детей с особыми нуждами и класс для детей с аутизмом в Семее. 38 учителей прошли обучение методике работы с детьми с инвалидностью. Также пять социальных объектов были оснащены необходимым оборудованием, обеспечивая более комфортные условия проживания и жизнедеятельности пожилым, лицам с инвалидностью, детям. Создан первый в Казахстане Центр дневного пребывания для пожилых и людей с инвалидностью, соответствующий всем стандартам и требованиям. Музей им. семьи Невзоровых, театр им. Абая, Центр обслуживания населения в Семее, Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. Пушкина в Усть-Каменогорске стали примерами создания безбарьерной среды для лиц с ограничениями по передвижению или восприятию.

Для обеспечения рабочими местами наиболее уязвимых категорий граждан открыто три швейных цеха (в Усть-Каменогорске и в Аягузском и Зайсанском районах), в которых трудятся женщины с инвалидностью и оралманы, цех по ремонту сотовых телефонов и фотомастерская, гончарный цех в Семее. В Зайсанском и Абайском районах 12 человек с инвалидностью работают в сфере экологического туризма. Два поддержанных ПРООН проекта – «Алтын Оймак» и «Қазақ Сырмак» – содействуют сохранению традиционного казахского наследия, обеспечив работой десять сельских мастериц из числа оралманов.