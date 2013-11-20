В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что местное самоуправление призвано стать полноценным и сильным звеном в системе управления страной. Глава государства сказал, что общество и граждане должны быть непосредственно вовлечены в процесс принятия государственных решений и их реализацию. Через органы местного самоуправления нужно предоставить населению реальную возможность самостоятельно и ответственно решать вопросы местного значения.
По поручению Президента, 6 августа в Атырауской области состоялись выборы акимов сельских, аульных округов и поселков, а также города Кульсары. Из 214 зарегистрированных кандидатов были избраны 72 акима, из которых 51 человек – действующие акимы. В выборах приняли участие 104 депутата маслихатов, что составляет 91% всех выборщиков. В день голосования за выборами наблюдали 33 доверенных лица кандидатов, представители НПО, СМИ, партии «Нур Отан» и Коммунистической народной партии Казахстана.
По оценкам самих участников и наблюдателей, выборы прошли открыто и без нареканий. Но самую главную оценку мы получаем от жителей, которые почувствовали свою причастность к процессу государственного управления. На сходах и собраниях избранные акимы не только отчитываются о проделанной работе, но и выслушивают замечания и принимают к сведению важные пожелания от сельчан. Таким образом, усилена обратная связь населения и власти, и это повышает эффективность работы госаппарата.
Как известно, основные этапы модернизации изложены в Концепции развития местного самоуправления. Программный документ был разработан с учетом задач, поставленных в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года. На 2013–2014 годы запланировано расширение потенциала действующей системы на нижних уровнях управления. Второй этап (2015–2020 годы) предусматривает дальнейшее развитие местного самоуправления.
Эти меры будут способствовать открытости в действиях местных исполнительных органов власти, а значит способствовать повышению гражданской сознательности и активности населения и повышению статуса общественного контроля. А с другой – станут дисциплинирующим фактором для руководителей и других представителей исполнительной власти, что поможет повысить качество предоставляемых услуг населению и снизить факты нецелевого использования бюджетных средств.
Мы еще раз убеждаемся в действенности Стратегии-2050, исполнение положений которой приводит к качественному обновлению не только государственной службы, но и всего жизненного уклада страны. Это значит, что стоящие перед нами масштабные задачи будут успешно решены.
Мухит ИЗБАНОВ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области – председатель дисциплинарного совета