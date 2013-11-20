В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что местное самоуправление призвано стать полноценным и сильным звеном в системе управления страной. Глава государства сказал, что общество и граждане должны быть непосредственно вовлечены в процесс принятия государственных решений и их реализацию. Через органы местного самоуправления нужно предоставить населению реаль­ную возможность самостоятельно и ответственно решать воп­росы местного значения.

По поручению Президента, 6 августа в Атырауской области состоялись выборы акимов сельских, аульных округов и поселков, а также города Кульсары. Из 214 зарегистрированных кандидатов были избраны 72 акима, из которых 51 человек – действующие акимы. В выборах приняли участие 104 депутата мас­лихатов, что составляет 91% всех выборщиков. В день голосования за выборами наблюдали 33 доверенных лица кандидатов, представители НПО, СМИ, партии «Нур Отан» и Коммунистической народной партии Казахстана.

По оценкам самих участников и наблюдателей, выборы прошли открыто и без нареканий. Но самую главную оценку мы получаем от жителей, которые почувствовали свою причастность к процессу государственного управления. На сходах и собраниях избранные акимы не только отчитываются о проделанной работе, но и выслушивают замечания и принимают к сведению важные пожелания от сельчан. Таким образом, усилена обратная связь населения и власти, и это повышает эффективность работы госаппарата.

Как известно, основные этапы модернизации изложены в Концепции развития местного самоуправления. Программный документ был разработан с учетом задач, поставленных в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года. На 2013–2014 годы запланировано расширение потенциала действующей системы на нижних уровнях управления. Второй этап (2015–2020 годы) предусматри­вает дальнейшее развитие местного самоуправления.

Эти меры будут способствовать открытости в действиях местных исполнительных органов власти, а значит способствовать повышению гражданской сознательности и активности населения и повышению статуса общественного контроля. А с другой – станут дисциплинирующим фактором для руководителей и других представителей исполнительной власти, что поможет повысить качество предоставляемых услуг населению и снизить факты нецелевого использования бюджетных средств.

Мы еще раз убеждаемся в действенности Стратегии-2050, исполнение положений которой приводит к качественному обновлению не только государственной службы, но и всего жизненного уклада страны. Это значит, что стоящие перед нами масштабные задачи будут успешно решены.

Мухит ИЗБАНОВ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области – председатель дисциплинарного совета