Вице-премьер поручил обеспечить соблюдение установленных сроков и не допускать отставания от графика, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. Особое внимание уделено срокам завершения работ, повышению надежности энергоснабжения города и снижению экологической нагрузки.

На сегодня общая готовность проекта по переводу ТЭЦ-2 на природный газ составляет 97%. Строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии, ведется пусконаладка оборудования. Полностью завершить модернизацию планируется до конца 2026 года.

На строительной площадке задействованы 1,3 тыс. специалистов и 83 единицы техники.

В ходе осмотра Нурлыбеку Налибаеву доложили о подготовке станции к запуску новых мощностей. Согласно представленному графику, полное подключение оборудования планируется обеспечить до 25 декабря.

На ТЭЦ-3 продолжается реконструкция с установкой современного парогазового оборудования. После реализации проекта электрическая мощность станции должна составить 543,6 МВт.

На объекте работают свыше 1 тыс. человек и 79 единиц техники. В ходе посещения рассмотрены вопросы строительства энергоблоков, поставки оборудования и подключения новых мощностей к электрическим сетям.

В ходе посещения строительной площадки отмечено, что подготовка территории к началу строительства второго энергоблока сопряжена с рядом технических сложностей. В частности, имеются осложнения, связанные с инженерно-геологическими условиями грунтов, а также необходимостью демонтажа действующих установок.

Указанные факторы оказывают влияние на темпы подготовки строительной площадки и препятствуют ускоренному переходу к началу строительно-монтажных работ по второму энергоблоку.

В этой связи особое внимание уделено необходимости своевременного решения выявленных технических вопросов, координации демонтажных и подготовительных работ, а также принятия необходимых мер для минимизации влияния существующих ограничений на дальнейшую реализацию проекта.

По итогам осмотра первый заместитель премьер-министра поручил обеспечить соблюдение установленных сроков и не допускать отставания от графика.

«Проект находится на контроле Президента Республики Казахстан. Поэтому необходимо следить за ходом работ и довести их до завершения. Это очень важный проект, который имеет особое значение для жителей Алматы», — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Модернизация ТЭЦ позволит обновить генерирующие мощности и повысить надежность энергоснабжения мегаполиса.