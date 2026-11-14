Вчера в Астане под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева состоялось заседание общественного совета по вопросам осуществления национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).
Участники рассмотрели предварительные итоги работы в рамках нацпроекта за 2026 год, а также планы на предстоящий
2027-й. Отдельное внимание было уделено развитию внутристрановой ценности и увеличению доли продукции отечественных товаропроизводителей при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.
Открывая заседание, Канат Бозумбаев отметил, что МЭКС является масштабной инициативой, рассчитанной до 2029 года, с общим объемом привлекаемых инвестиций порядка 11 трлн тенге. Также спикер сообщил о принятии еще одного нацпроекта по поручению Главы государства, связанного с развитием чистой угольной генерации, в соответствии с которым предполагается разграничить объекты во избежание дублирования.
Основная задача МЭКС состоит не только в замене изношенных сетей и оборудования, но и в комплексной модернизации инфраструктуры, от надежности которой зависят качество жизни миллионов граждан и стабильность экономики.
– Особое внимание сегодня обретает обеспечение прозрачности при осуществлении проектов и контроля, а также обоснованность финансирования с соблюдением сроков и качества выполняемых работ. Именно поэтому общественный совет должен стать действенным механизмом независимого мониторинга национального проекта и выработки практических предложений, – подчеркнул Канат Бозумбаев.
Вице-премьер отметил работу апелляционной инстанции в рамках совершенствования закупочных процедур на базе Комитета по регулированию естественных монополий.
К примеру, в нынешнем году рассмотрено свыше 700 обращений, по значительной части которых были приняты решения, отличающиеся от первоначальных итогов конкурсных комиссий. К этой работе также привлечена Генеральная прокуратура.
Отдельным направлением обсуждения на заседании МЭКС стала тарифная политика. Канат Бозумбаев напомнил, что модернизация инфраструктуры ни в коем случае не должна приводить к необоснованному росту тарифной нагрузки на потребителей. При этом тарифная политика призвана обеспечивать возможность возврата привлеченных заемных средств в разумные сроки.
Говоря о предварительных результатах исполнения нацпроекта, спикер сообщил, что в 2026 году основное внимание уделялось субъектам естественных монополий, находившимся в «красной зоне». Более 60% рассматриваемых объектов пришлось на электроэнергетику.
По данным Министерства национальной экономики, в 2026 году плановый объем ремонтных работ был увеличен вдвое и сегодня составляет 12 тыс. км инженерных сетей. А до конца года планируется вывести из зоны критической изношенности восемь субъектов естественных монополий.
Параллельно продолжается модернизация теплосетей. К примеру, в Уральске практически полностью завершена реконструкция магистральных теплотрасс, аналогичные мероприятия близятся к завершению в Аксу. Масштабные работы также ведутся в Экибастузе, Темиртау и Караганде.
Важным аспектом остается привлечение долгосрочного финансирования. К осуществлению проектов подключаются международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития, а также отечественные банки. Работа по привлечению инвестиций ведется в Алматы, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской и других областях.
Еще одной темой заседания стала поддержка казахстанских товаропроизводителей. Как было отмечено, развитие внутристрановой ценности предусматривает увеличение доли отечественной продукции при строительстве и модернизации инфраструктурных объектов. По предварительным данным, объем закупок у отечественных производителей за текущий год увеличился с 11 млрд до 18 млрд тенге. Для дальнейшего ускорения этой работы предусмотрена координация усилий профильных государственных органов.