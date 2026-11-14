Вчера в Астане под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева состоялось заседание общественного совета по вопросам осуществления национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Участники рассмотрели предварительные итоги работы в рамках нацпроекта за 2026 год, а также планы на предстоящий

2027-й. Отдельное внимание было уделено развитию внутристрановой ценности и увеличению доли продукции отечественных товаропроизводителей при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Открывая заседание, Канат Бозумбаев отметил, что МЭКС является масштабной инициативой, рассчитанной до 2029 года, с общим объемом привлекаемых инвестиций порядка 11 трлн тенге. Также спикер сообщил о принятии еще одного нацпроекта по поручению Главы государства, связанного с развитием чистой угольной генерации, в соответствии с которым предполагается разграничить объекты во избежание дублирования.

Основная задача МЭКС состоит не только в замене изношенных сетей и оборудования, но и в комплексной модернизации инфраструктуры, от надежности которой зависят качество жизни миллионов граждан и стабильность экономики.

– Особое внимание сегодня обретает обеспечение прозрачности при осуществлении проектов и контроля, а также обоснованность финансирования с соблюдением сроков и качества выполняемых работ. Именно поэтому общественный совет должен стать действенным механизмом независимого мониторинга национального проекта и выработки практичес­ких предложений, – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отметил работу апелляционной инстанции в рамках совершенствования закупочных процедур на базе Комитета по регулированию естественных монополий.

К примеру, в нынешнем году рассмотрено свыше 700 обращений, по значительной части которых были приняты решения, отличающиеся от первоначальных итогов конкурсных комиссий. К этой работе также привлечена Генеральная прокуратура.

Отдельным направлением обсуж­дения на заседании МЭКС стала тарифная политика. Канат Бозумбаев напомнил, что модернизация инфраструктуры ни в коем случае не должна приводить к необоснованному росту тарифной нагрузки на потребителей. При этом тарифная политика призвана обеспечивать возможность возврата привлеченных заем­ных средств в разумные сроки.

Говоря о предварительных результатах исполнения нацпроекта, спикер сообщил, что в 2026 году основное внимание уделялось субъектам естественных монополий, находившимся в «красной зоне». Более 60% рассмат­риваемых объектов приш­лось на электроэнергетику.

По данным Министерства национальной экономики, в 2026 году плановый объем ремонт­ных работ был увеличен вдвое и сегодня составляет 12 тыс. км инженерных сетей. А до конца года планируется вывести из зоны критической изношенности восемь субъектов естественных монополий.

Параллельно продолжается модернизация теплосетей. К примеру, в Уральске практически полностью завершена реконструкция магистральных теплотрасс, аналогичные мероприятия близятся к завершению в Аксу. Масштабные работы также ведутся в Экибастузе, Темиртау и Караганде.

Важным аспектом остается привлечение долгосрочного финансирования. К осуществлению проектов подключаются международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития, а также отечественные банки. Работа по привлечению инвестиций ведется в Алматы, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской и других областях.

Еще одной темой заседания стала поддержка казахстанских товаропроизводителей. Как было отмечено, развитие внутристрановой ценности предусматривает увеличение доли отечественной продукции при строительстве и модернизации инфраструктурных объектов. По предварительным данным, объем закупок у отечест­венных производителей за текущий год увеличился с 11 млрд до 18 млрд тенге. Для дальнейшего ускорения этой работы предусмот­рена координация усилий профильных государственных органов.