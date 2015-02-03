Модернизация воздушной гавани

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
Выделенных из республиканского бюджета 4,7 млрд. тенге хватило, чтобы удлинить ее до 3 500 и расширить до 60 метров, а также вооружить самой современной светосигнальной техникой. И теперь авиалайнеры всех типов, включая и такие тяжелые воздушные суда, как Boeing и Airbus, могут приземляться здесь при горизонтальной видимости в 300 и вертикальной – 30 метров (раньше – только 900 и 60).
Неузнаваемо преобразился и аэровокзал. Уже закончены остекление здания и кровельные работы, проложены внешние коммуникации, начат монтаж отопительной и сантехнической систем. Засучили рукава отделочники и дизайнеры. Чтобы довести пропускную способность пассажирского терминала до 200 человек в час, построены удобные и просторные накопители, по два зала вылета и прилета для международных и внутренних рейсов. Два телескопических трапа, семь стоек регистрации, четыре лифта, технологическое и досмотровое оборудование, соответствующее международным требованиям, дополнят высочайший уровень сервиса. Все это позволит ежегодно перевозить до 150 тыс. человек – в пять раз больше прежнего.
Уже нынешним летом первые самолеты с жамбылцами на борту отправятся в Москву, Дубаи, Анталью и другие города ближнего и дальнего зарубежья.

