Модернизацию автопунктов пропуска в Казахстане завершат в 2027 году

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции по вопросам развития реального сектора экономики в соответствии с поручениями, данными в недавнем Послании Президента

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В транспортной отрасли перевезено 712 млн тонн грузов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевезено порядка 1,5 млрд пассажиров, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.



Объем транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 15% и достиг 33,8 млн тонн.

«По всем основным показателям наблюдается положительная динамика. В Послании народу Казахстана Глава государства поставил конкретную задачу по превращению страны в транспортно-логистический хаб Евразии. Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортной инфраструктуры. В настоящее время продолжается модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска. Завершить ее планируем до конца следующего года. Для создания благоприятных условий грузоперевозчикам ведется развитие придорожной инфраструктуры на всем протяжении международных автомобильных коридоров, начиная от государственной границы», – сообщил Нурлыбек Налибаев.

По его словам, сегодня вдоль автомобильных дорог функционируют 1 465 объектов придорожного сервиса. За последние три года построен 221 объект. Инвестиции в эти проекты вложили крупные компании. Речь идет о полноценных придорожных сервисных комплексах, отвечающих высоким стандартам качества и комфорта, с автозаправочными станциями, гостиницами, магазинами и станциями технического обслуживания.