Модернизировать госслужбу

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба агентства, на коллегии обсуждены итоги работы за I квартал 2015 года и определены задачи на предстоящий период.
Открывая заседание, Кайрат Кожамжаров напомнил, что одна из ключевых институциональных реформ, проводимых в стране, касается формирования современного, профессионального и автономного государственного аппарата. Для успешного решения этой задачи требуется провести нормотворческую, организационную и информационную работу.
Необходимо сосредоточить усилия на модернизации модели госслужбы с целью совершенствования механизмов отбора и продвижения кадров, оплаты труда служащих в зависимос­ти от результатов работы, а также искоренения патронатной системы назначений.
Кайрат Кожамжаров отметил, что сегодня одним из важных факторов реализации потенциала специалистов становится качество подготовки и повышения квалификации государственных служащих. Приоритетная задача – не только выявление, но и поддержка талантливых специалистов, создание условий для того, чтобы раскрыть потенциал всех, кто сделал осознанный выбор, – честно и профессио­нально служить народу.
Одно из основных направлений деятельности ведомства – работа по превенции коррупции. На коллегии отмечалось, что принципиальной новизной должен отличаться проект закона о противодействии ей, направленный на создание эффективной системы выявления и устранения причин и условий, способствующих этому негативному социальному явлению.
Сегодня в рамках новых полномочий агентством совместно с другими госструктурами и общественными организациями проводится анализ коррупционных рисков. Они выявлены в сферах оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольных функций. Установлены случаи конфликта интересов, участия госслужащих в управлении коммерческими организациями путем формальной передачи их в доверительное управление близким родственникам.
Например, победителями конкурсов государственных закупок министерств или иных ведомств становились коммерческие организации, принадлежащие должностным лицам этих учреждений, а также их родственникам.
По итогам вышеуказанной работы экс­пертами агентства выработаны конкретные рекомендации правового и организационно-управленческого характера по устранению причин и условий, способствующих коррупции. Деятельность в данном направлении будет осуществляться на постоянной основе.
Подводя итоги заседания коллегии, Кайрат Кожамжаров выразил уверенность, что все задачи, стоящие перед агентством, будут успешно решены. Для этого есть все необходимые ресурсы и возможности.

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