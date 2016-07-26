​Модернизировать поэтапно и комплексно

На первом этапе модернизации в целях укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы в 2013 году принят новый Закон «О пенсионном обеспечении», которым предусмотрены консолидация всех пенсионных активов в Едином накопительном пенсионном фонде, переход от добровольных к обязательным профессиональным пенсионным взносам для лиц, занятых во вредных и особых условиях труда, что создаст дополнительные возможности по формированию необходимых пенсионных накоплений для более раннего выхода на пенсию лиц, занятых в тяжелых и вредных для здоровья условиях. Законом введено за счет бюджетных средств субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по рождению и уходу за детьми до одного года. В целях увеличения стажа участия в накопительной пенсионной системе и, соответственно, роста пенсионных накоплений начиная с 1 января 2018 года будет повышен пенсионный возраст женщин с 58 лет до 63 лет в течение 10 лет по 6 месяцев ежегодно.

18 июня 2014 года утверждена Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан, положившая начало второму этапу модернизации. В связи с этим 2 августа 2015 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам пенсионного обеспечения». Одним из концептуальных изменений пенсионной системы является введение критерия для назначения базовой пенсионной выплаты. С 1 июля 2018 года базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от стажа, выработанного на 1 января 1998 года, и стажа участия в пенсионной системе. В стаж участия в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты засчитываются: трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года; период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы или обязательные пенсионные взносы работодателя; время ухода неработающей матери или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода) за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 12 лет в общей сложности; время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет; периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах; период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб РК и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности; период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности.

При этом следует отметить, что базовая пенсионная выплата будет назначаться только при достижении общеустановленного пенсионного возраста (58 лет – 63 года/;63 года). При наличии 10 и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии базовая пенсионная выплата будет равна 50% от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждый год сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2%, и при стаже 35 и более лет она будет равна 100% от величины прожиточного минимума.

С 1 июля 2018 для реализации данной нормы состоявшимся пенсионерам будет произведен перерасчет базовой пенсии на основании сведений, имеющихся в пенсионном деле. Изменение критерия назначения базовой пенсионной выплаты позволит увеличить размеры пенсионных выплат пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих низкий (или минимальный) размер пенсии, а также стимулировать участие в пенсионной системе и формализацию трудовых отношений.

Другим концептуальным изменением действующей накопительной системы является введение с 1 января 2018 года новой условно-накопительной компоненты, формируемой за счет взносов работодателей в размере 5% от доходов работников.

Право на пожизненное получение пенсионных выплат из условно-накопительной компоненты будут иметь лица, достигшие пенсионного возраста (58 лет – 63 года/;63 года), а также инвалиды 1-й и 2-й группы, инвалидность которых установлена бессрочно, при обязательной уплате обязательных пенсионных взносов не менее 5 лет (60 месяцев). Максимальный размер пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя не может превышать двукратный размер величины прожиточного минимума. Учитывая, что взносы осуществляются за счет средств работодателя, на них не будет распространено право собственности работников и их наследование.

Еще одним изменением в рамках второго этапа модернизации пенсионной системы является проводимое с начала текущего года реформирование системы пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур. Так, право на пенсионное обеспечение за выслугу лет наступает при условии возврата в бюджет 50% сумм обязательных пенсионных взносов, перечисленных в их пользу до 1 января 2016 года. Кроме того, для состоявшихся пенсионеров предусмотрено проведение разового перерасчета размеров ранее назначенных пенсионных выплат в неполном объеме, с учетом доведения их до полного размера, приняв к зачету выслугу лет и трудовой стаж на день увольнения со службы, имеющийся в пенсионном деле, также при условии возврата 50% от суммы обязательных пенсионных взносов.

Таким образом, модернизация пенсионной системы позволит увеличить размеры пенсионных выплат пенсионерам, имеющим большой трудовой стаж, увеличить стаж участия в пенсионной системе за счет повышения пенсионного возраста женщин. Она ориентирована на ответственность каждого гражданина, государства и работодателя за будущее пенсионное обеспечение.