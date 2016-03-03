​Модернизируя правовую систему

Форум организован Верховным судом, Конституционным советом и Генеральной прокуратурой РК совместно с Программой развития ООН, Проектом Евросоюза, Венецианской комиссией Совета Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане, германскими обществом по международному сотрудничеству и фондом международного правового сотрудничества.

В работе конференции приняли участие председатели – Конституционного совета Игорь Рогов, Верховного суда Кайрат Мами, Высшего судебного совета Анатолий Смолин, министр юстиции Берик Имашев, замес­титель Генерального прокурора Жакип Асанов, депутаты Сената, члены Конституционного совета. А также руководители и представители авторитетных международных организаций, отечественной судебной сис­темы и НПО, национальные и зарубежные эксперты.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, цель конференции – обеспечение широкого обсуждения и качественной реализации основных нововведений Гражданского процессуального кодекса, вступившего в силу с 1 января 2016 года как гаранта доступа к правосудию.

Говоря об основных нововведениях процессуального законодательства, председатель Верховного суда К. Мами отметил, что при разработке нового кодифицированного закона была поставлена главная цель – создать удобный и быстрый порядок рассмотрения гражданских дел, ориентированный на развитие альтернативных способов разрешения споров. Что придаст правосудию восстановительный характер, сократит время на разрешение споров и повысит уровень гражданского участия.

Первый день конференции состоял из трех сессий. Ключевыми вопросами первой сессии стали новеллы в ГПК по рассмотрению споров с участием инвесторов, а также новеллы нового Закона РК «Об арбитраже» и другие. На второй сессии были рассмотрены проблемы обеспечения доступа граждан к правосудию, внед­рение современных правовых механизмов, направленных на упрощение гражданского процесса. В рамках данной сессии обсуждались вопросы о текущих и будущих тенденциях электронного правосудия. Особое внимание было уделено достижениям оте­чественной судебной сис­темы в обеспечении доступности и транспарентнос­ти правосудия, роли профессионального представительства в обеспечении права на доступ к правосудию, а также гласности судебного производства и защите личных неимущественных прав. Третья была посвящена теме «Производство по пересмотру судебных актов». На ней, в частности, был рассмотрен опыт судов государств ЕАЭС по пересмотру судебных актов.

В ходе конференции состоя­лись конструктивный диалог по всем обозначенным в программе вопросам и презентация комментариев к ГПК, подготовленных судьями Верховного суда.