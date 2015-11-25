​Модернизируя судебную систему

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Сагатбек СУЛЕЙМЕН, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области

Судебная власть – один из фундаментальных столпов, на которых основывается устройство современного демократического государства. На судей возлагается обязанность от имени Республики Казахстан принимать окончательные решения по вопросам свобод, прав, обязанностей и собственности граждан. И этот высокий статус обязывает их быть профессионально подготовленными, обладать необходимым набором деловых и морально-этических качеств.

В предложенном Президентом Нурсултаном Назарбаевым Плане нации «100 конкретных шагов» обозначены пути совершенствования судебной системы, определены 11 важных аспектов ее модернизации. Прежде всего это переход от пятиуровневой системы правосудия к трехуровневой. Исключается надзорная и повторная надзорная инстанции, остается только первая, апелляционная и кассационная. В связи с этим значительно возрастают требования к работе судов первой инстанции.

Ужесточаются квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Очень своевременными и актуальными видятся меры по повышению до 30 лет возрастного ценза для кандидатов в судьи, введению пятилетнего стажа работы, непосредственно связанного с участием в судопроизводстве, для таких специальностей, как секретари судов, работники прокуратуры и адвокаты. Соответствует международному опыту передача Института правосудия из состава Академии государственного управления при Президенте РК в ведение Верховного суда.

Представляется целесообразным также рассмотреть вопрос о комплектовании судейского корпуса в основном выпускниками специализированной магистратуры. Это предложение обосновано тем, что профессиональная подготовка вновь назначенных служителей Фемиды в настоящее время не отвечает потребностям успешной судебной деятельности. Выпускники специализированной магистратуры более подготовлены в профессиональном плане.

Еще одно нововведение – обязательное внедрение аудио- и видеофиксации судебных процессов. Подобная постановка вопроса направлена на повышение открытости работы судебной системы и доверия общества к судам. Это будет дисциплинировать как судей, так и участников процесса. Причем в случае возникновения жалоб записи становятся основным доказательством соблюдения процессаульных требований.

Заслуживает также внимания внедрение информационно-аналитической системы «Төрелік». В ней заложены ведение автоматизированного учета и контроля соблюдения процессуальных сроков, формирование статистических и аналитических отчетов, упрощение делопроизводства и судопроизводства. Кроме того, система интегрирована с необходимыми информационными базами – Комитета правовой статистики и специальных учетов, уплаты госпошлины, исполнения судебных актов и так далее.

Цель информационной системы «Төрелік» – обеспечение возможности срочного получения участниками процесса нужной информации относительно дела. Ее отличительная черта заключается в том, что все суды работают по единой номенклатуре, а дальнейшая эксплуатация данного проекта избавит их от бумажных носителей.

Кроме того, все больше и больше граждан начинают пользоваться «Судебным кабинетом», подавать электронные заявления, замечания, апелляционные и кассационные жалобы. На судебных интернет-ресурсах появились новые сервисы, такие как «Ознакомление с судебными документами», «Список слушаний дел», с указанием номера зала суда, времени и даты судебного заседания.

В 2009 году в Казахстане был утвержден Кодекс судейской этики, определивший требования к деятельности служителей третьей ветви власти. Однако, как показывает практика, данный документ требует соответствующих поправок и новшеств. Именно поэтому Глава государства предложил разработать новый Этический кодекс судей.

В настоящее время в соответствии с поручением Президента начата работа по подготовке такого документа. В нем будут определены стандарты поведения и профессиональной этики служителей Фемиды. Независимость и объективность, честность и неподкупность, компетентность и старательность – эти качества должны быть обязательными для представителей третей ветви власти, а для граждан они станут гарантией надежности судейского корпуса.

Вводимыми реформами усиливается подотчетность судей, граждане могут обжаловать их действия в дисциплинарной комиссии Судебного жюри. В рамках объявленных Главой государства реформ предусматривается также создание в составе данной структуры двух самостоятельных комиссий – квалификационной и дисциплинарной.

Один из «100 конкретных шагов» – расширение области применения суда присяжных, оптимизация механизма их отбора. Предлагается также законодательно определить возможность передачи дела из одного суда в другой по ходатайству заинтересованных участников процесса.

С 1 января 2015 года вступил в действие новый Уголовный кодекс РК. Его принятие было обусловлено необходимостью совершенствования системы защиты прав и свобод личности, демократизации уголовного законодательства с учетом мировых стандартов и норм международного права. Принятый УК базируется на Конституции республики и закрепленных ею социальных ценностях. Он содержит ряд принципиальных положений, направленных в первую очередь на защиту личности, общества и государства в новых условиях общественно-экономических отношений.

Нынешняя уголовная политика современного Казахстана, как и прежде, характеризуется сохранением нетерпимости к преступным проявлениям против жизни и здоровья человека, матери и ребенка, повышенной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в организованных формах и транснациональных окрасках. С другой стороны, новый УК отличается и применением более мягких мер воздействия к лицам, не требующим столь сурового к ним отношения за уголовные проступки и правонарушения небольшой и средней степени тяжести.

Вместе с тем в современном УК прослеживается тенденция усиления уголовной политики по отношению к лицам, ранее осуж­давшимся к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Это относится к тем, кто из ранее полученного наказания должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал. Противопоставляя себя общепринятым нормам морали и правилам поведения в цивилизованном обществе, они вновь совершают тяжкие или особо тяжкие правонарушения.

К таким лицам уголовный закон применяет всю свою силу и строгость для их исправления и предупреждения новых преступлений. В отличие от ранее действовавших уголовных законов ныне действующее уголовное право выделяет только рецидив и опасный рецидив. Такое понятие, как «особо опасный рецидив», новый УК не предусматривает.

Для обеспечения баланса между сторонами обвинения и защиты в уголовном процессе, а также вынесения справедливого приговора в начале текущего года судебную систему дополнило новшество – введение в уголовное судопроизводство такой фигуры, как следственный судья, наделенный широким спектром полномочий по осуществлению судебного контроля.

К полномочиям следственного судьи относятся: санкционирование следственных действий, принятие решений о содержании подсудимого под стражей, под домашним арестом, временном отстранении от должности, запрете на приближение. Кроме того, судья уполномочен продлевать сроки ареста и содержания под стражей. Также в его компетенцию входит применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое. Все это отражено в статье 55 УПК РК.

Реформы по обеспечению верховенства закона, предложенные Главой государства, продиктованы временем и непременно окажут благотворное воздействие на систему правосудия, повысят доверие к ней граждан.

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