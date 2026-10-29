Модернизируются объекты гражданской защиты

Подразделения получают новую спецтехнику и оборудование, развивается авиационное направление. О том, как меняется работа спасателей, какие условия созданы для личного состава и что еще предстоит сделать для повышения безопасности жителей региона, рассказал замес­титель начальника ДЧС области Улытау подполковник гражданской защиты Чингиз Самиев.

– Новая пожарная часть в Жезказгане была торжественно открыта 29 ноября 2025 года. Для города это действительно историческое событие, ведь пожарная часть такого уровня здесь построена впервые за последние 50 лет. Как и в Сатпаеве, где новое депо ввели в эксплуатацию 11 апреля 2026 года. Поэтому мы говорим не просто о переезде личного состава из одного здания в другое, а о переходе на совершенно другой уровень организации службы, – подчеркивает Чингиз Самиев.

Современная пожарная часть введена в эксплуатацию и в Каражале. Она пришла на смену зданию 1959 года постройки и обеспечивает защиту Каражала, поселков Шалгинский и Жайрем – в общей сложности порядка 17 тыс. жителей.

– Для нас главное – не само новое здание, а то, что за этим стоит: сокращение времени реагирования, нормальные условия для круглосуточного дежурства, подготовки личного состава и размещения современной техники, – подчеркивает Чингиз Самиев. – Кроме того, в Жезказгане создан специализированный авиационный ангар и первый авиационный отряд МЧС.

Область развивается, появляются новые жилые районы, предприятия, дорожная инфраструктура. Соответственно, система гражданской защиты должна развиваться параллельно. Поэтому совместно с МЧС и местными исполнительными органами прорабатываются дальнейшие проекты пожарно-спасательной инфраструктуры, в том числе на окраинах.

Главный принцип простой: безопасность жителя не должна зависеть от того, находится он в областном центре или в удаленном населенном пункте.

– При проектировании новых частей мы исходили из того, что пожарная часть сегодня – это уже не просто гараж для автомобилей и помещение для дежурного караула, а полноценная база постоянной боевой готовности, – отметил замначальника ДЧС. – Например, пожарная часть в Жезказгане рассчитана на четыре выезда. Здесь имеются просторные боксы для пожарно-спасательной техники, дежурные и учебные помещения, комнаты отдыха, диспетчерская, предусмотрены помещения для сотрудников Центра медицины катастроф. На территории также построен двухэтажный дом со служебными квартирами и оборудована современная спортивная площадка.

В Сатпаеве также есть боксы для техники, дежурные помещения, учебные классы, диспетчерская, пост газодымозащитной службы, спортивный зал Batyr team, универсальная спортплощадка и специальные зоны для профессиональной подготовки пожарных. То есть сотрудник, заступая на суточное дежурство, имеет все необходимое: от места для подготовки и тренировок до нормальных бытовых условий.

Кстати, об учебной башне: она используется для профессиональной и спортивной подготовки личного состава. В Жезказгане ее возможности смогли оценить не только местные сотрудники, но и спортсмены со всей страны во время летнего республиканского чемпионата по пожарно-спасательному спорту.

– В новых частях все изначально проектируется под современную технику, круглосуточную службу, обучение, физическую подготовку и бытовые потребности личного состава, – поясняет Чингиз Шайдуллаевич. – Это напрямую влияет и на боеготовность. Изменения ощутимы именно для тех, кто служит сегодня в ДЧС. А когда рядом с местом службы еще и предоставляется служебное жилье – это уже совершенно другой уровень социальной поддержки. Особенно для молодых сотрудников и специалистов, которые создают семьи.

– Я работаю давно, поэтому разницу почувствовал сразу, – поделился впечатлениями о новой пожарной части командир отделения СПЧ-8 города Сатпаева старший сержант гражданской защиты Рысбек Усенбай. – Здесь все продумано именно под нашу службу: техника находится в просторных боксах, есть место для тренировок, удобные бытовые помещения. А получение служебной квартиры для моей семьи стало особенным событием. Теперь я не трачу время на дорогу и при необходимости всегда нахожусь рядом с подраз­делением. Для нас это не просто новое здание – мы чувствуем, что условия нашей службы действительно меняются.

За четыре года серьезно обновился и парк техники. Подразделения получают новые пожарные автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, аварийно-спасательные авто, оперативный транспорт, плавсредства и другое спецоборудование.

Отдельное направление – авиация. В Жезказгане создан первый авиационный спасательный отряд МЧС Казахстана и построен специализированный ангар для размещения и технического обслуживания воздушных судов. Регио­ну также передан многоцелевой вертолет Ми-8АМТ с водосливным устройством.

– Задачи на ближайшие годы – продолжить обновление материально-технической базы, развивать пожарно-спасательную инфраструктуру и создавать одинаково высокий уровень готовности подраз­делений по всей области, – отмечает Чингиз Самиев. – Если сказать проще, спасатель должен думать о том, как быстрее и профессиональнее помочь человеку, а не о том, в каком состоянии находится его здание или хватит ли возможностей у техники. Вот к этому стандарту мы сегодня и стремимся.