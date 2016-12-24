​Модный Street Workout

Первая площадка была открыта в Астане. Позднее аналогичные места для занятий спортом организовали в других регионах Казахстана. Так, в Актау функционируют три площадки, в Шымкенте и Актобе – по четыре. Кроме того, воркаут-зона появилась в центре Жанаозена Мангистауской области. В Алматы установлено 8 площадок – по одной в каждом районе города.

Все спортивные зоны расположены в доступных местах, которые позволяют жителям городов заниматься спортом в удобное для них время. Их строительство проводится при содействии Национального олимпийского комитета, Министерства культуры и спорта, Казахстанской федерации Street Workout, а также областных и городских акиматов.