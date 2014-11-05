Статьи Мое окно в мир

"Казахстанскую правду" получаю, читаю и сотрудничаю с ней более тридцати лет. Диапазон проблем, освещаемых на страницах газеты, велик. Это – многовекторная политика, экономика, наука и образование, история и культура, спорт и, конечно же, проблемы национальной и военной безопасности.



Меня, как и многих читателей, волнуют вопросы сохранения стабильности, спокойствия внутри страны, ведь это основа развития нашего общества. Безусловно, пуб­ликации на данную тему, в частности, о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, Совета мира и согласия РК, с которыми я сотрудничаю, всегда вызывают повышенный интерес у читателей, особенно у старшего поколения. Ну и, конечно, нас, ветеранов, радует, что газета не забывает участников войны, постоянно публикуя материалы под рубрикой "Свет Победы", ведь в мае следующего года мы будем отмечать 70-летие славной даты. Нельзя не отметить и дизайн газеты, который из года в год улучшается...



Я желаю моей любимой газете творческих удач и благополучия, а в качестве пожелания скажу: хотелось, чтобы на страницах "Казах­станской правды" больше появлялось статей дискуссионного, критического характера, в том числе по проблемам обеспечения военной безопасности.



Ким СЕРИКБАЕВ, заслуженный деятель РК, профессор, доктор военных наук



