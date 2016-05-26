​Мое село – моя гордость!

Лидеры молодежного движения на селе приехали из Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской областей, а также из Республики Башкортостан и Оренбургской облас­ти Российской Федерации. Гостями мероприятия стали и молодые туристы из Нидерландов, которые, путешествуя по Казахстану, случайно узнали из соцсетей о проведении такого слета и решили тоже стать его участниками. Так что слет приобрел даже международный статус.

А собрались здесь представители самой активной, креативной части сельской молодежи, которая полна смелых, прогрессивных идей. Многие из них уже успешно реализуют себя в деле, доказывая, что возможности в жизни для достижения целей безграничны. В работе слета приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Рахат Хамидуллин, представитель регионального отделения Оренбургской области Российского союза сельской молодежи Линар Нигматов и другие. В приветственном слове Бердыбек Сапарбаев отметил, что опорой любой страны является молодежь, и поэтому Глава государства создает все необходимые условия для ее поддержки, роста, самореализации. С этой целью принято очень много уникальных госпрограмм, в числе которых «Болашак», «С дипломом – в село!», «Жасыл ел» и др. В текущем году впервые для широкой реализации программы «Жасыл ел» в области изысканы средства в 300 млн тенге. Руководство региона нацелено на то, чтобы работа по данной программе шла круглый год и не ограничивалась лишь одним летним сезоном. Ставка делается прежде всего на результат, активное вовлечение в эту работу как студенчества, так и безработной, особенно сельской, молодежи.

Для поддержки талантливых ребят в области создан и совет молодых ученых. В составе совета сегодня более 50 студентов, школьников. Местные власти также находят средства для поддержки и воплощения их научных проектов, пусть даже небольших. Как подчеркнул глава региона, все государственные программы подкреплены финансовыми средствами. В частности, по области для реализации одной из уникальных пилотных программ уже предусмотрено 2,3 млрд тенге. Из них только 600 млн предназначено для поддержки молодежных инициативных проектов. Поэтому при таких возможностях сегодня нужно проявлять активность, предприимчивость, предлагать прогрессивные, смелые идеи. А они рождаются, как заметил глава региона, когда есть диалог, обсуждение.

Значимость проводимого слета подчеркнул в выступлении и Рахат Хамидуллин. С каждым годом это движение набирает обороты. Теперь во всех регионах функционируют штабы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». И Актюбинская область не исключение, более того, она выступает лидером в реализации инициативы Главы государства. В нынешнем году региональный филиал «Жасыл ел» планирует трудоустроить по области свыше 5 тыс. молодых людей. Актюбинская молодежь инициировала очередную общереспубликанскую акцию «Гүлдене бер, туған ел!», и сейчас во всех областях ее с готовностью поддержали.

Выступил на встрече и представитель департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей Тужников. Он отметил, что приграничное сотрудничество между Оренбуржьем и соседними областями Казахстана очень тесное. И свидетельство тому – нынешний слет. В Оренбуржье тоже действует немало программ по поддержке сельской молодежи, и российские коллеги охотно рассказали о них. В то же время их заинтересовал и положительный опыт казахстанских друзей.

В ходе встречи участники слета высказали свои мнения и предложения. Организованы были также презентации проектов сельской молодежи: фермеров, бизнесменов и лидеров молодежных организаций. В заключительные дни мероприятия прошла акция по посадке деревьев в рамках республиканского марафона-эстафеты «Гүлдене бер, туған ел!», организованы неформальные дискуссионные площадки, фотосессия с участниками и гостями слета, спортивные эстафеты и фотоконкурс «Менің ауылым – менің мақтанышым!». Как отметили участники слета, форум прошел весьма плодотворно, каждый почерпнул для себя много полезного.