Министр энергетики Болат Акчулаков высказался о возможной диверсии на транспортном пути Каспийского трубопроводного консорциума – крупная авария произошла в морском терминале под Новороссийском, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Вариант диверсии мы вообще не рассматриваем. Никакой другой подоплеки, кроме технической, мы не видим. Можно 10 лет выдерживать семибалльный шторм, а потом это все же износ, оборудование с годами стареет, не улучшается. Иногда даже может быть достаточно какого-то небольшого события, чтобы что-то произошло с технической частью", – сказал Болат Акчулаков.

Министр при этом подчеркнул, что порт, его причальное хозяйство и все три ВПУ (выносное причальное устройство, повреждено штормом – прим. автора) находятся в собственности консорциума КТК, которым управляют разные люди, в том числе граждане Казахстана, России, а также западные и американские компании.

"Нанятый персонал работает не на какую-то страну, а на КТК. Поэтому у меня нет оснований не верить инспекции, руководству КТК. КТК – это международный консорциум, его акционеры – это западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно, ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК. На мой взгляд, сложилась техническая ситуация и произошла авария, результаты потом мы получим. Если следовать логике диверсии, ВПУ-1 вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась техническая ситуация", – резюмировал министр.

Напомним, ранее шторм повредил морской терминал под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", – говорилось в сообщении.

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