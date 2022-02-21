Могла взорваться в любую минуту: 2,5-метровую бомбу нашли в Жамбылской области (видео)

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

2,5-метровую бомбу обнаружили в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.



На официальную страницу Департамента полиции Жамбылской области в социальных сетях поступило сообщение от жителя Байзакского района о найденном в песках подозрительном предмете. Сотрудники пресс-службы незамедлительно отреагировали на сообщение и передали его коллегам в Байзакский РОП.



«Полицейские прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд. Вызвали на место саперов ДП, пожарных и спасателей.



Саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту», – рассказали в полиции.



Бомбу погрузили на специальную военную технику для дальнейшего обезвреживания на полигоне.



Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение.

