Экономика , Россия
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор

Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Об этом заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazpravda.kz.

6 апреля 2022 года США расширили санкции в отношении двух российских банков – ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». «Решением управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерние организации, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате чего вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.

Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC», – сообщили в агентстве.

OFAC установил срок завершения сделок с Альфа-Банком до 6 мая 2022 года, со Сбербанком – до 13 апреля 2022 года.

Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах США. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.

«В частности, в отношении Альфа-Банка введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. Альфа-Банк временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме Альфа-Банка», – добавили в АРРФР.

При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.

Как отметили в ведомстве, в целом, дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

«Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности – 16 трлн тенге, или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге, или на 0,4% до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге, или 2,1% и составил 4,6 трлн тенге», – аргументировал финрегулятор.

Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.

Со своей стороны, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и, в случае необходимости, примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка, заверили в ведомстве.

 

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