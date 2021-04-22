Могут ли вакцины вызвать болезни Паркинсона и Альцгеймера, обсуждают в Казнете

Казахстанцы распространяют сообщение о том, что вакцины могут стать причиной развития болезней Паркинсона, Альцгеймера и Лу Герига. Такие последствия якобы вызывает алюминий, содержащийся в препаратах для иммунизации. Это неправда, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
.
Алюминиевый адъювант действительно используется
в некоторых вакцинах. Он необходим для того, чтобы выработать более сильный иммунный ответ на небольшое количество ослабленного патогена, содержащегося в препарате. Использовать подобные адъюванты начали еще в 1930-х годах. С того времени отложенных побочных действий в виде болезней Паркинсона, Альцгеймера и Лу Герига не регистрировалось.
Более того, содержание алюминия в вакцинах не превышает допустимых норм и не способно повлиять на состояние здоровья человека.
Согласно постановлению
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, суточная норма алюминия не должна превышать 25 микрограмм. Однако эта норма касается лишь тех, кто подключен к системе парентерального питания (введение питательных веществ напрямую в кровь), и младенцев, питающихся заменителями грудного молока. Получить такую же дозу алюминия с вакциной, которая к тому же вводится подкожно, невозможно.
В повседневной жизни люди зачастую потребляют больше 25 микрограмм алюминия в сутки. Он содержится
в ржаной и пшеничной муке, картофеле, капусте, баклажанах, свекле, горохе, рисе, киви и других популярных продуктах.
Также стоит отметить, что болезни Паркинсона
, Альцгеймера
и Лу Герига
являются весьма распространенными среди людей пожилого возраста. При этом болезни Паркинсона и Альцгеймера открыли и полностью описали до того, как были изобретены вакцины и адъюванты с добавлением алюминия.
Точные причины развития болезни Лу Герига до сих пор неизвестны. В некоторых случаях ее провоцируют генные мутации, которые являются наследственными, что говорит о невозможности развития недуга вследствие получения вакцины.
Из этого следует, что теория о развитии упомянутых заболеваний в результате использования алюминиевых адъювантов в вакцинах неверна и противоречит фактам.