"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прогрессе смешанных единоборств в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Очень приятно находиться здесь, среди вас, столько людей – десятки тысяч здесь собрались. Я бы хотел кое-что вспомнить. Был 2016 или 2017 год, точно не помню, я был на фестивале единоборств в Атырау. Тогда журналисты спрашивали меня насчет уровня ММА в Казахстане. Я им говорил, что нужно проводить больше турниров, больше соревнований, и у вас через 5-6 лет будут свои бойцы, топовые бойцы. Вот сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и у вас в UFC есть семь или восемь бойцов. Из них пару бойцов у вас входят в топ-15, очень хорошо выступают. Есть даже претенденты – вот здесь Шавкат [Рахмонов] сидит. К чему я это говорю? Здесь очень много молодежи. Многие посмотрят и будут ребята, кого это на самом деле зацепит, и они будут тренироваться, выступать и лет через десять могут стать легендами этого вида спорта", – сказал Нурмагомедов.