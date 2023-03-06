По-соседски и по-братски – в МИД РК прокомментировали неформальную встречу Токаева и Мирзиёева

Неформальную встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в городе Шымкенте прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, главы государств решили встретиться в Шымкенте, в город-миллионнике, находящемся на границе с Узбекистаном.

"У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте (прошла встреча президентов Казахстана и Узбекистана – прим. ред.), а не в каком-то другом городе Казахстана... И это очень радует, что главы центральноазиатских государств могут так в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы", – отметил Смадияров.

Напомним, 3 марта в Шымкенте состоялась неформальная встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.