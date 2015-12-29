​Мои года – мое богатство

– По действующему законодательству военнослужащие были разделены на три категории, – поясняет начальник Центра пенсионного обеспечения МО РК полковник Жанат Демеуов. – Первая категория – те, кто имел на 1 января 1998 года выслугу 10 лет и более. Им положены пенсионные выплаты за выслугу лет в полном объеме из государственного бюджета, и их пенсия составляла примерно 50–65% от денежного содержания. Вторая категория – прослужившие на 1 января 1998 года менее 10 лет. Они обеспечиваются пенсионными выплатами из госбюджета в неполном объеме и за счет произведенных пенсионных накоплений в размере 20% от денежного содержания. Их пенсия назначается за общий трудовой стаж до 1 января 1998 года. Третья категория – это те, кто поступил на службу после 1 января 1998 года. Им перечис­ляется только 20% обязательных пенсионных взносов за счет государственного бюджета. Пенсию за счет государства они не получают, таким образом средний размер их пенсии составляет 3–5 тысяч тенге за счет пенсионных накоплений.

На сегодня первая категория действующих военнослужащих у нас составляет 3%, вторая – 36%, а тех, кто поступил на службу после 1 января 1998 года, в стране более 61%. У самой многочисленной категории не было бы государственной пенсии, и они получили бы самые низкие пенсионные выплаты за счет пенсионных накоплений.

Теперь с 1 января 2016 года при выходе на пенсию, имея выслугу более 25 лет или общий трудовой стаж 25 лет и более (из них 12 лет и 6 месяцев непрерывной воинской службы), по достижении предельного возраста на воинской службе, по состоянию здоровья или же организационно-штатным мероприятиям военнослужащие будут получать пенсионные выплаты за выслугу лет в полном объеме из государственного бюджета. Для этого им необходимо вернуть 50% пенсионных накоплений, которые им перечисляло государство.

– Скажем, военнослужащий поступил на службу в 2000 году. До 31 декабря 2015 года ему государство перечисляло 20% от денежного содержания. Примерно в среднем у него накопилось 4 миллиона тенге. Он 2 миллиона тенге возвращает в бюджет. Если после этого он будет увольняться по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или по организационно-штатным мероприятиям, имея выслугу более 25 лет, то он имеет право на пенсионные выплаты в 50% от денежного содержания. В денежное содержание входят должностной оклад и оклад за воинское звание. Если его денежное содержание составляет 200 тысяч тенге, то пенсию он будет получать в размере 100 тысяч тенге, – добавил Ж. Демеуов.

Перевод военнослужащих на полное государственное пенсион­ное обеспечение предусмотрен в рамках Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года.