МОК дисквалифицировал Кувейт из-за вмешательства правительства

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МОК приостановил членство в организации Олимпийского комитета Кувейта, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sovsport.ru
Причиной дисквалификации стало вмешательство государства в спортивные дела. В Кувейте был принят новый закон о спорте, лишающий спортивные ассоциации страны независимости от властей.
Отметим, что ранее подобные санкции наложила на Кувейт и ФИФА.
Как говорится в заявлении МОК, решение было принято, чтобы "защитить олимпийское движение в Кувейте".
Запрет на участие в Играх вступит в силу 1 января 2016 года.
Если решение МОК останется в силе, спортсмены Кувейта не смогут выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом своей страны (вероятнее всего, они будут участвовать в турнире под олимпийским флагом).