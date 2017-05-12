Мокрые добрые «доктора»

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Анна Мариинская
Форум «Дельфинотерапия в системе реабилитации детей с особыми потребностями», прошедший в алматинском дельфинарии «Немо», собрал более 400 гостей всех возрастов. Большинство из них в течение года проходили курсы лечения, руководили которыми особые «доктора» – без белых халатов, зато с плавниками и хвостами. Дельфинотерапия – это одна из разновидностей анималотерапии, ставшая признанным во всем мире неспецифическим методом усиления защитных сил организма у людей разного возраста. Специалисты алматинского дельфинария «Немо» осуществляют квалифицированную помощь детям и взрослым с различными нарушениями развития. Самые высокие результаты достигаются при нарушениях опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональных расстройствах.

– Дельфинарий постоянно сотрудничает с Ассоциацией родителей детей-инвалидов «Арди» и реабилитационным центром «Мейiрiм». Сейчас с нами занимаются до 12 детей в день, – сообщил руководитель Цент­ра дельфинотерапии Алексей Полищук. – Более трех с половиной сотен детей уже прошли курс реабилитации. Это очень много, особенно исходя из того факта, что дельфинотерапия в Алматы появилась только в мае прошлого года. Стандартный курс состоит из 10 сеансов. Каждый из них предполагает комплексное воздействие на организм ребенка, из них половину времени ребенок проводит в воде. Занятия проходят под присмотром инструктора.

Доказано, что 10–12 минут дельфины тратят на изучение объекта в природной среде. Им этого достаточно для того, чтобы привыкнуть к ребенку, изучить его проблему и начать свое особенное лечение. Дельфины обожают детей, и дети отвечают им взаимностью.

– Мы посещаем дельфинарий второй год, – поделилась своим мнением бабушка пятилетней Ани Жанна. – У внучки из-за родовой травмы задержка речевого развития и проблема с коммуникациями. Мы перепробовали всевозможные препараты, ездили на обследование в Израиль, а теперь решили попробовать дельфинотерапию. Результаты превзошли все ожидания! У Анечки наладился контакт с людьми. Раньше они ее раздражали, как и всякие посторонние шумы. А сейчас ей, наоборот, нравится находиться в гуще событий. Со всеми общается, бегает, прыгает, улыбается, а когда нужно, спокойно сидит. Начала говорить, и речь окружающих хорошо понимает. Вы бы видели, как она сюда бежит. Во всю прыть! Пока я машину паркую, сама дверь открывает и летит вперед. Больше всего она занимается с самым маленьким дельфином – Николь. Мне кажется, что она Аню немного ревнует. Если внучку сажают на другого дельфина, Николь ее просто стягивает и начинает подкусывать (смеется). Вся наша семья очень счастлива, что Аню «лечит» такой доктор. И за все время, что мы сюда ходим, я ни разу не видела ни одного ребенка, кому бы не помогала дельфинотерапия.

Подтвердила слова Жанны мама 11-летнего Валихана Гульнара:

– В самом деле, никто из родителей не жалуется, только благодарят врачей и дельфинов. Мой мальчик страдает ДЦП, до курса дельфинотерапии он мог только сидеть в коляске. А теперь он стал стоять на четвереньках, держаться за стул, находит точку опоры, у него улучшились речевые навыки. Нужно еще несколько курсов, врачи говорят, что тогда он сможет встать. Каждый раз сын не хочет уходить из бассейна. Последний раз даже поцеловался с Николь. И ей это очень понравилось! 

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