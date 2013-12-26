Молитва о мире на Ближнем Востоке

Отцы в ответе за детей

Двое турецких министров ушли в отставку из-за коррупционного скандала. Заявление было сделано за несколько часов до возвращения премьер-министра страны Реджепа Тайипа Эрдогана из зарубежной поездки, после которой, как ожидается, он должен произвести кадровые изменения в правительстве. Главы ведомств подали в отставку в связи с тем, что их сыновья были арестованы по делу о коррупции. Сначала стало известно об отставке министра экономики Зафера Чаглаяна, а несколько минут спустя о своем увольнении объявил глава МВД Турции Муаммер Гюлер.

Напомним, что во вторник представители оппозиционной Республиканской народной партии в ходе специальной пресс-конференции призвали министров, замешанных в коррупционном скандале, подать в отставку. В этот же день в Стамбуле прошел марш в поддержку борьбы с коррупцией и арестов причастных к делу чиновников. В акции участвовало около 10 тыс. человек, полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов.

Украина получила первый транш

Россия приобрела первый транш украинских суверенных облигаций на сумму 3 млрд. долларов, средства уже поступили в Национальный банк страны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В свою очередь глава Кабмина Украины Николай Азаров подтвердил, что средства поступили на счета Нацбанка. Также председатель правительства заявил, что рейтинги страны поднялись. Напомним, что украинские облигации номиналом 200 тыс. долларов с купоном 5% были размещены на Ирландской фондовой бирже. Выплата купона будет производиться два раза в год, погашение облигаций запланировано на 20 декабря 2015 года.

Совет реформ

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават предложила создать в стране совет реформ, задачей которого будет урегулирование конфликтов между властью и оппозицией. Согласно проекту в совет должны войти 499 человек. Все они будут назначены независимой комиссией. В нее в свою очередь войдут представители армии и бизнеса, а также ученые и экономисты. Предполагается, что он будет разрабатывать поправки к Конституции, а также обсуждать вопросы борьбы с коррупцией и финансовой политики правительства. Наконец, новый орган будет консультировать правительство по поводу избирательной реформы. Лидеры проходящих в Бангкоке антиправительственных выступлений проект совета реформ поддержать отказались. Оппозиция полагает, что в новый орган войдут только лояльные правительству люди.

Террористы вне закона

Премьер-министр Египта Хазем аль-Беблави объявил движение «Братья-мусульмане» террористической организацией. Такое заявление глава правительства сделал спустя несколько часов после теракта, произошедшего в городе Мансура – столице провинции Дакахлия, где возле полицейского управления взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Большинство жертв – сотрудники правоохранительных органов. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в Египте экстремистских организаций.

Самые многообещающие компании

Почти половина из сотни наиболее многообещающих компаний США оказались связанными с выпуском программного обеспечения. Таковы результаты исследования журнала Forbes, проанализировавшего сотню частных компаний страны. Первое место в рейтинге заняла 3Cinteractive, производящая мобильное ПО для крупнейших торговых сетей. На втором – оказалась финансовая компания Think Finance, которая предоставляет кредиты ненадежным заемщикам под высокий процент. Еще одна софтверная фирма Virtual Instruments, разработчик ПО для мониторинга компьютерных сетей в крупных компаниях, расположилась на третьем месте.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, фото АФП