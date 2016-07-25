​Молитва за Сафара

Во всех мечетях страны молитвы читали мусульмане. Их поддержали православные верующие во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Молились о нем и в буддийском монастыре Далай Ламы в Маклауд Ганч (Дхарамсала). Так представители разных религий выразили свою поддержку семье и близким Сафара Шакеева.

Напомним, что сын известного музыканта Еркеша Шакеева пропал утром 16 июля. Поиски молодого человека ежедневно ведут полицейские и волонтеры, но результата пока нет.