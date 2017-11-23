​Молниеносный реванш

С побед начали выс­тупления в теннисном турнире Bangalore Challenger казахстанские участники. В первом круге Александр Недовесов нанес поражение Матею Шабанову (Хорватия) – 6:4, 6:1. В парном разряде Недовесов вновь объединил свои силы с другим казахстанским теннисистом – Тимуром Хабибулиным. На старте они в тяжелой борьбе сумели сломить сопротивление британцев Скотта Клейтона и Джони О’Мара – 6:4, 4:6, 10:7.

Примечательно, что именно с этим дуэтом Недовесов и Хабибулин играли в первом круге предыдущего индийского турнира – в Pune Challenger. Неделю назад победу с тем же счетом 2:1 одержали представители Туманного Альбиона. Наши теннисисты с реваншем затягивать не стали…