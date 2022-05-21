Фото: ДЧС Актюбинской области
Происшествия
Молния убила ребенка в Актобе

В городе Актобе молния убила ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

20 мая в 19:15 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в селе Белогорка в Актобе в двух человек попала молния.

По прибытии спасатели установили, что от удара молнии на месте скончался ребенок 2007 года рождения. В больницу скорой медицинской помощи города доставили 27-летнего мужчину. В настоящее время его состояние стабильное.

ДЧС Актюбинской области напоминает о соблюдении правил безопасности в случае, если гроза застигла на улице:

- не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередачи;

- запрещено купаться в водоемах. Вода – хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически нет;

- не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д.;

- нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;

- нельзя звонить по телефону. Даже если устройство не используется, а просто находится во включенном состоянии, есть вероятность поражения молнией;

- во время грозы не рекомендуется иметь на себе металлические предметы и бижутерию.

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