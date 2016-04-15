Молния ударила чабана и его лошадь в ВКО

Помощник чабана пострадал после удара молнией в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.
"На территории области несколько дней держалась пасмурная и дождливая погода. Грозовой разряд произошел во время обеда, когда мужчина пас скотину. Основной удар пришелся на лошадь, она погибла, а 49-летний мужчина получил термические ожоги грудной области, правой голени – около 5%, а также травматический шок II–III степеней. Пострадавшего немедленно госпитализировали в районную больницу, на следующий день его перевезли в БСМП Семея", – указывается в распространенном сообщении.
По информации ДЧС, сезон гроз в Восточном Казахстане начинается с апреля и длится до октября. Населению во время приближения грозы рекомендуют оставаться дома.
"Если молния застала вас на улице или, к примеру, в поле, степи, то необходимо слезть с лошади, сесть в канаву или яму и принять позу эмбриона, при условии, что канава или яма не наполняется водой. Под деревьями прятаться нежелательно, так как молния в первую очередь направляет свое действие на высокие предметы. Особенно опасно стоять под такими деревьями, как дуб, сосна, тополь, ель. Стоит помнить, что в действительности молния может образоваться в десяти километрах от того места, где идет дождь. Поэтому не стоит спешить и выходить из укрытия сразу после дождя – опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром", – советуют специалисты.
Чтобы определить, на каком расстоянии находится молния, нужно засечь время между вспышкой света и последующим раскатом грома. Скорость распространения звука в воздухе равна примерно 344 м/с, то есть за 3 секунды звук проходит примерно 1 км.
Если время от вспышки молнии до грома постепенно сокращается, значит, гроза приближается и нужно искать укрытие. Если гром гремит сразу же, значит, вы находитесь под грозовым облаком.
"В том случае, если вы увидели, как человека ударила гроза, не бойтесь подойти к нему и оказать ему помощь. Человеческое тело не может удерживать электрический заряд. Согласно распространенному заблуждению, пораженного молнией необходимо на несколько минут закопать в землю, после чего электрический заряд из него выйдет. Это ошибочное мнение, такие действия лишь ухудшали состояние пострадавшего и ускоряли его гибель", – отмечают в ДЧС.