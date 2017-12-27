Свежий выпуск
​Молочная, мясная и другая вкуснятина
Глеб Малых

Одним из эффективных механизмов стимулирования кооперации в аграрном секторе стало льготное кредитование. С этой целью фондом разработаны и внедрены специальные кредитные программы.

– Основной акцент в деятельности фонда сделан на исполнении поручения Главы государства по объединению мелкотоварных хозяйств и развитию сельхозкооперации, – подчеркивает председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров. – В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства и программы развития агропромышленного комплекса, а также из собственных средств фонд выдал 12,6 тысячи займов на общую сумму более 45,7 миллиарда тенге. На профинансированных проектах создано более 13 тысяч рабочих мест.

Нужно отметить, что фонд, являющийся дочерней организацией холдинга «КазАгро», демонстрирует положительную динамику по многим показателям. Являясь одним из самых крупных операторов сельского микрокредитования, ФФПСХ за последние 5 лет увеличил объемы ежегодного финансирования в 4 раза.

Созданные в текущем году кооперативы уже приступили к реализации своей главной задачи – сбору и заготовке сельхозпродукции. Некоторые из них пошли дальше и начали самостоятельную переработку, производя фасованные молочные продукты, колбасы, полуфабрикаты.

Один из профинансированных фондом кооперативов – «Алға», действующий в Шетском районе Карагандинской области. Поначалу в его состав вошли 20 человек. Со временем количество участников увеличилось до 40.

Какие выгоды получили сельчане, вступая в СПК? Во-первых, льготное кредитование. 82,3 млн тенге, выданные в качестве микрокредитов, направлены на закуп 630 голов КРС. Во-вторых, кооператив установил в селе убойный пункт. Половина стоимости модульного оборудования была оплачена за счет государственных субсидий, половину кооператив будет выплачивать в течение 7 лет. В-третьих, выиграли переработчики, которые получают качественное мясо товарными партиями.

Кооператив «Красный яр» из Кызылжарского района Северо-Казахстанской области организовал в родном селе птицеферму. Льготное кредитование позволило закупить породистых гусей и при­обрести промышленный инкубатор. В планах – открытие убойного цеха и переработка пуха.

В целом при поддержке фонда профинансировано 160 пунктов приема молока, 70 убойных пунк­тов, закуплено 100 тыс. голов КРС для откорма и более 28 тыс. КРС молочного направления, приобретены 51 молоковоз и 42 рефрижератора. При выходе на полную мощность созданные кооперативы ежегодно будут заготавливать 67,5 тыс. тонн молока, 24 тыс. тонн мяса, 10 тыс. тонн яблок, 15 тыс. тонн прочей сельхозпродукции.

В 2018 году финансирование сельских проектов будет продолжено. Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства планируется выдача займов и микрокредитов на общую сумму более 45 млрд тенге.

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