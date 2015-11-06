Итог встречи – договоренность об открытии консультационного центра, который будет функционировать как единый хаб компетенций по развитию молочно-товарных ферм и создания местного репродукторного комплекса для обеспечения фермеров отечественным скотом элитных пород. Украинские специалисты поделились опытом по организации молочно-товарных ферм.

Примером для создания молочных семейных хозяйств кооперативного типа могут служить израильские кибуцы, финансирование которых возможно через региональный инвестиционный центр «Максимум». Предприниматели из Украины и местное бизнес-сообщество обсудили механизмы сотрудничества по реализации потенциальных проектов в сфере молочного животноводства совместно с РИЦ «Максимум» и АО «КазАгроФинанс».