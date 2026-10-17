Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области

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В Акмолинской области открыли роботизированную молочно-товарную ферму стоимостью 8,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Новый комплекс ТОО «Енбек» рассчитан на содержание 900 дойных коров. В открытии предприятия принял участие вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Большинство производственных процессов на ферме автоматизировано. Здесь установлены 12 доильных роботов немецкой компании GEA Westfalia, а также оборудование для автоматического кормления животных, уборки навоза и климат-контроля. Сотрудники следят за работой систем и состоянием скота.

«Развитие высокотехнологичного животноводства и внедрение цифровых решений на селе – один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере АПК. Такие инвестиционные проекты не только снижают влияние человеческого фактора на производственные процессы и обеспечивают высокий уровень биобезопасности, но и выводят продуктивность отечественного молочного сектора на качественно новый уровень», — отметил Амангалий Бердалин.

На ферму уже завезли более 770 голов крупного рогатого скота, включая 300 коров голштинской черно-пестрой породы из Дании.

Предприятие уже поставляет молоко на «Гормолзавод», где его используют для производства молочной продукции, в том числе мороженого.

По данным Минсельхоза, производство товарного молока в Акмолинской области за последние два года выросло в 1,8 раза и сейчас составляет около 90 тыс. тонн.

До конца года в регионе планируют открыть еще две крупные молочно-товарные фермы: на 760 голов в Атбасарском районе и на 1 400 голов в Бурабайском. На базе последнего комплекса также предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода.