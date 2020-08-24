Молочные реки

Чтобы повысить интерес казахстанских скотоводов к занятию молочным животноводством и увеличить долю поголовья молочного скота, Минсельхоз внес изменения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

– Нормативы субсидирования за приобретение импортированного племенного маточного поголовья выросли с 225 до 400 тысяч тенге за голову, отечественного – со 150 до 200 тысяч тенге за голову. За удешевление стоимости молока норматив субсидирования за один килограмм произведенной продукции теперь варьируется от 20 до 45 тенге. Ранее фермер мог рассчитывать на поддержку 10–35 тенге за килограмм молока, – пояснила Асель Сергазина, руководитель управления департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК.

Животноводам также возмещаются инвестиционные затраты на строительство молочно-товарных ферм. Государство компенсирует четверть средств, потраченных ими на создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота молочного направления мощностью от 400 голов маточного поголовья.

Кроме того, компенсируются затраты на покупку оборудования для молочно-товарных ферм, рассчитанных на содержание 50 и более голов маточного поголовья.

Наряду с этим АО «НУХ «Каз­Агро» финансирует строительство молочно-товарных ферм (МТФ) со ставкой вознаграждения в 6% и сроком до 10 лет.

Фермерам, заинтересованным в развитии молочного животноводства и строительстве МТФ, отраслевое ведомство предложило новые меры гос­поддержки.

– По просьбам животноводов изменены залоговые требования при финансировании инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов, а также при кредитовании приобретения скота, техники и оборудования, поступающих в будущем под залог. Нами внедрен механизм гарантирования до 85% суммы кредита в случае нехватки залогов при реализации инвест­проекта в животноводстве, – сообщила Асель Сергазина.

Что это означает? Теперь животных можно покупать по коэффициенту ликвидности 1:1. Причем после получения фермерами субсидий, обеспеченность твердым залогом (недвижимым имуществом. – Авт.) составит 15%. Остальные 85% будут обеспечиваться приобретаемым скотом, тогда как ранее банки не­охотно в качестве гарантии брали животных: в лучшем случае не более 30% от залога.

– Поскольку у многих отечественных средних и мелких фермерских хозяйств обычно не хватает ценного твердого залога, новая мера призвана изменить отношение банков к финансированию проектов в сельском хозяйстве. Кредитование станет доступнее фермерам, – говорит Асель Сергазина.

По инициативе Минсельхоза Министерством индустрии и инфраструктурного развития упрощена процедура проведения экспертизы проектов строи­тельства животноводческих объектов, и в частности МТФ.

В Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам внесены изменения, которые переводят животноводческие комплексы по производству молока с количеством поголовья скота до 1 500 (включительно) в технически несложные объекты (II уровня ответственности).

Теперь проходить комплекс­ную вневедомственную экс­пертизу необязательно. Таким образом, заказчики проектов (животноводы) по своему усмот­рению смогут выбирать любую аккредитованную экспертную организацию для проведения экспертизы ТЭО или ПСД. Это, как уверяет Асель Сергазина, ускорит согласования и снизит затраты при оформлении необходимых для строительства документов.

По ее словам, Минсельхоз для развития импортозамещения планирует ежегодно вводить в эксплуатацию 25 промышленных молочно-товарных ферм.

В первом полугодии 2020 года запущены 6 крупных МТФ с общим поголовьем 3 810 голов крупного рогатого скота. Из них 5 находятся в Алматинской области: МТФ ТОО «Аксут LLC» и «Фирма Апрель», СПК «Племзавод «Алматы», КХ «Карабасова» и «Садыхан». Один проект по расширению молочно-товарной фермы ТОО «Казына жер» на 1 600 голов реализован в Туркестанской области.

В настоящее время в Павлодарской области готовятся запустить 5 молочно-товарных ферм на 3 660 голов КРС. Так, ТОО «Уштерек и К» завершает строительство фермы на 600 буренок: построены 6 животноводческих баз, 3 силосные ямы и силосная площадка. Идет установка оборудования (автопоилок, скреперов навозоудаления, системы вентиляции) и монтаж доильного зала. Из Австрии завезены 186 голов нетелей симментальской породы, а в ближайшее время прибудут еще порядка 200.

Готовы встретить рогатых кормилиц и ТОО «Крон Агро», ТОО «КХ «Жана кала», КХ «Ертіс» и ТОО «Кирова». Для животных построены новые помещения, оборудованные всем необходимым для их содержания.

Продолжаются строительно-монтажные работы на МТФ в Карагандинской, Северо-Казах­станской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях. По данным Министерства сельского хозяйства, всего до конца года планируется запустить 16 ферм.

В ведомстве полагают, что принимаемые меры помогут наполнить внутренний рынок молочной продукцией, загрузить перерабатывающие заводы и создать новые рабочие места в регионах.