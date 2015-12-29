​Молочные реки и юридические берега

История конфликта заурядна, а вот предлагаемый выход из него пока еще обычным не стал, хотя самые реальные перспективы на это у него имеются.

Жителей разных сел Узункольского района сплотила одна общая проб­лема. Уже больше полутора лет они не могут получить деньги за сдачу индивидуальному предпринимателю Рыжик молока со своих подворий. Речь идет в общей сложности о многих тысячах литров. Не помогли ни просьбы, ни угрозы задолжавшему ИП.

В подобных ситуациях побывали многие костанайские сельчане. Впрочем, полагаю, испытали ее на себе и крестьяне других регионов. По селам и аулам страны колесят перекупщики разных видов сельскохозяйственной продукции. Скупают не только молоко, но и зерно, мясо, шкуры, мед и так далее – все, чему видят возможность прибыльной перепродажи.

Обычно дело это взаимовыгодное. Хотя прижимистые продавцы часто сетуют, что «отдали за бесценок», «перекупщик воспользовался безвыходной ситуацией» и тому подобное – какой-то резон в сделке все же был, иначе она бы вряд ли состоялась. Самому хозяину продукции везти ее на продажу не всегда удобно и выгодно, вот и сдает ее перекупщику. Но отдавать даром, совсем бесплатно при том, что договаривались о какой-то оплате, – это как минимум нонсенс.

Однако честность не у всех закупщиков в чести. Не то что индивидуальные предприниматели, но и некоторые довольно крупные и достаточно «распиаренные» предприятия региона месяцами не рассчитывались со сдатчиками за то же молоко. Некоторые так и ушли в небытие с долгами, как люди ни жаловались на них в разные инстанции. Узункольцы обратились за защитой своих прав в районный суд. Но там им отказали за не­имением первичных документов, доказывающих сам факт сдачи молока на требуемую ими сумму…

Однако они на этом не успокоились. И вот на днях судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу 15 жителей сел района на решение районного суда. Сельчане просили отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить их жалобу.

Коллегия установила, что с июля по октябрь 2014 года жители сел Узункольского района не получили расчет за сданное молоко. За этот период, по общим подсчетам, предприниматель Рыжик задолжала им более 950 тыс. тенге.

Закупала она молоко в селах Куйбышевское, Воскресеновка, Новопокровка, Варваровка и других. Велся журнал с указанием фамилии сбытчика и литража сданного молока, под роспись. Молоко принимали до окончания сезона – до 10 октября 2014 года. Впредь сельчане вообще отказались сдавать удой, пока с ними не рассчитаются.

Ответчик иск не признала. При этом первичной документации ИП, а именно ведомости по расчетам или акта сверки взаиморасчетов, Рыжик не представила, ссылаясь на их утерю. Со слов предпринимателя, рассчитывалась она частями, поэтому люди могут ошибаться. Расчеты были, дескать, не всегда по графику, а по мере поступления денег на счет с ТОО «ДЕП», с которым у ИП был заключен договор.

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда в своем постановлении сослалась на ряд законов о том, что первичные документы должны быть представлены именно со стороны ответчика, осуществляющего предпринимательскую коммерческую деятельность. ИП Рыжик зарегистрирована по виду деятельности: «оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами». Между тем истцы как сдатчики молока представили в суд свои черновые записи, поскольку иных документов от ответчика попросту не получали.

Словом, доказать отсутствие долга перед сельчанами ответчик не смогла. Кроме того, несмотря на повторное приглашение, на судебное заседание не явилась. Судебная коллегия облсуда постановила отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить жалобу 15 жителей Узункольского района.

Фактически тем самым создан судебный прецедент в русле Плана нации, где говорится о том, что модернизация Казахстана должна вести к порядку, в том числе к установлению прозрачных и обязательных для всех правил в бизнесе, воплощенных в букву обязательных для всех законов. Более того, в том же документе сказано, что «новое казахстанское законодательство, способствующее достижению Казахстаном высоких мировых стандартов развития, уже действует». А «порядок» и «порядочность», как нетрудно заметить, понятия однокоренные. О том, что в развитых странах водить за нос поставщика продукции, того же крестьянина, представляется делом маловероятным, казахстанцы неплохо осведомлены. И, полагаю, будут только приветствовать, если такой порядок воцарится и на родине.