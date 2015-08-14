«Молочный поход» фермеров востока Свежий выпуск 676 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

фото Сергея СУРОВА

Александр Воропай, глава крестьянского хозяйства «Багратион-Улан», чья молочная продукция пользуется повышенным спросом не только в областном центре, но и у жителей столицы, считает весьма своевременной помощь государства в осуществлении далеко идущих планов сельхозпроизводителей региона. Строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 600 голов в селе Привольном Уланского района в эти дни идет полным ходом. Хотя два-три года назад здесь еще долго приценивались, прежде чем принять окончательное решение по возведению МТФ стоимостью 580 млн тенге.

– До конца года запустим ферму, – уверенно говорит Воропай. – Увеличатся надои молока, значит, и наш перерабатывающий завод будет работать в полную мощность.

Следует отметить, что выпуск цельномолочной продукции, творожных изделий, сыров сычужных твердых и мягких рассольных, а также различных видов сливочного масла, всего 40 наименований, в хозяйстве производится исключительно на собственном сырье. Горожане уже давно отдают предпочтение местному бренду «Багратион-Улан», потому что уверены в производителе, не использующем порошковое молоко.

Между тем дефицит основного сырья наблюдается в настоящее время на всех молочноперерабатывающих предприятиях региона. Заместитель акима области Дуйсенгазы Мусин отмечает, что строительство новых и реконструкция имеющихся молочно-товарных ферм поможет решить эту проблему. Не случайно именно возведение МТФ является одной из главных составляющих большой комплексной программы, которую в акимате разработали в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов».

– В течение двух лет запланировано строительство 9 новых и реконструкция 28 молочно-товарных ферм, – рассказывает Д. Мусин. – Другое, не менее важное направление программы – расширение сети молокоприемных пунктов для закупа основного сырья у населения. Ведь львиная доля молока производится все же на личных подворьях.

До конца года планируется открыть в дополнение к имеющимся 19 еще 33 молокоприемных пункта во всех районах области. Кстати, и здесь не обошлось без современных технологий. Молокоприемные пункты с недавних пор комплектуются так называемыми танками для хранения сырья, сдаваемого сельскими жителями. По заказу областного акимата новый вид продукции, качество которой не уступает зарубежным аналогам, а цены значительно ниже, освоен специалистами ТОО «Ульбинская модульная компания».

В итоге намеченный рубеж в 100 тыс. тонн молока, по словам замакима области, удастся преодолеть уже в ближайшие два года. Это означает, что переработчики не будут иметь проблем с загрузкой производственных мощностей и откроют дополнительные рабочие места.

Укрепление кормовой базы напрямую связано с развитием молочного животноводства. В связи с чем аграрии востока целенаправленно расширяют площади орошаемых земель. Тем более что государственные субсидии в размере 20% распространяются не только на молочное, но и кормозаготовительное оборудование.

Руководитель ТОО «Опытное хозяйство масличных культур Ришат Ахмадиев немалую долю успеха в достижении высоких надоев также видит в правильном кормлении животных, а значит, и создании сочной кормовой базы. Кстати, стоимость «молочного» проекта ОХМК, являющегося одним из основных участников региональной программы по созданию и расширению МТФ, составляет 1 млрд 580 млн тенге.

– Молочно-товарную ферму на 600 голов мы сдадим в октябре текущего года. В ближайших планах – строительство МТФ на 1 200 голов, – делится Р. Ахмадиев. – Вплотную занимаемся укреплением кормовой базы, селекционной работой.

Стратегические инвесторы передового хозяйства – это партнеры из ТОО «Астана-Бизнес». Взаимовыгодное сотрудничество сложилось с молочноперерабатывающим предприятием – ТОО «Эмиль».

– Тесная связь растениеводства и животноводства является залогом успеха, – считает белорусский аграрий Николай Афанасевич, которого пригласили на работу в ОХМК еще три года назад.

– Консультирую казахстанских коллег в области животноводства и растениеводства, – рассказывает он. – Надо и молока за это время выросли в два раза, и, как следствие, существенно окрепла экономика хозяйства.

По словам белорусского агрария, речь идет о диверсификации сельского хозяйства.

– Казахстан, в частности, исполнительная власть на востоке страны, ведет правильную хозяйственную политику, взявшись целенаправленно развивать молочное животноводство, – уверен Н. Афанасевич.

Не только в ТОО «ОХМК», но и в КХ «Багратион-Улан», а также других хозяйствах региона отмечают, что хорошим подспорьем в «молочном» походе являются меры государственной поддержки. Это доступ к источникам финансирования в лице «Казагрофинанса», банков второго уровня, а также предоставленная сельхозпроизводителям возможность участия в таких государственных программах, как «Агробизнес-2020», «Дорожная карта занятости-2020» и других.

Что касается помощи, оказываемой областным акиматом, она, по словам фермеров, вполне конкретная и реальная. Аграриям предоставляются готовые типовые проекты по созданию молочно-товарных ферм. Более того, бюджетом компенсируются в 20% объеме затраты на строительство МТФ. На сегодня акимат полностью отработал все вопросы выделения земельных участков, подведения инженерной инфраструктуры под вышеназванные объекты.

По мнению другого сельхозпроизводителя – директора ТОО «Корпорация «Восток-Молоко» Сейлжана Сайлаубаева, выбрана правильная стратегия по развитию производства молока и молочной продукции в регионе. Он считает, что необходимо и дальше увеличивать численность роботизированных МТФ, способных обеспечить пошаговое расширение бизнеса, прогнозировать риски и прибыли.

В целом аграрии востока весьма охотно становятся участниками областной программы, разработанной в рамках 60 шага Плана нации. Потому что плюсы для получения стабильных прибылей их хозяйствами очевидны. Видят фермеры и заинтересованность государства в развитии «молочного» бизнеса, успех которого напрямую связан с продовольственной безопасностью государства.