Молодая энергия перемен

Роль нового поколения казахстанцев в политических реформах и проведении республиканского референдума обсудили на дискуссионной площадке лидеры молодежных объединений.

Дискуссия состоялась в Доме дружбы города Нур-Султана по инициативе республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары».

В обсуждении приняли участие руководитель Республиканского штаба общественной поддержки референдума Тулеубек Мукашев, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, члены Совета по молодежной политике при Президенте РК Татьяна Миронюк и Олжас Сулейменов, молодые депутаты областных и городских маслихатов, руководители региональных представительств РОО «Ассамблея жастары», лидеры и представители молодежных организаций.

– Мы бы хотели, чтобы представители молодежных объединений поделились своим видением политических процессов, происходящих в стране, – сказал Тимур Джумурбаев. – Важно понимать, что изменения в действую­щий Основной закон в первую очередь коснутся молодого поколения казахстанцев. Конституционная реформа откроет новые возможности роста для их представителей. Изменение избирательной системы, усиление представительных органов власти – Парламента и маслихатов на местах – будут способствовать тому, что сегодняшние молодежные лидеры завтра смогут реализовать свой политичес­кий потенциал, выступать с трибуны, которую предоставляет государство, и участвовать в принятии ключевых для республики решений.

Председатель Республиканского штаба общественной поддержки референдума Тулеубек Мукашев сделал акцент на реализации пакета политических реформ, которые инициировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 16 марта 2022 года.

– Реализация указанных реформ потребовала внесения изменений в Основной закон страны. Эти поправки широко обсуждались на уровне государственных органов и институтов гражданского общества с привлечением экспертов. После внесения изменений и дополнений Конституция станет главной правовой основой Нового Казахстана. Поэтому так важно, чтобы в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию приняли участие все казахстанцы, – подчеркнул спикер.

По его словам, участие граждан в референдуме будет свидетельством национального единства казахстанцев и их приверженности демократическим ценностям.

В свою очередь исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк отметила параллели между добровольческой деятельностью и общим участием казахстанцев в республиканском референдуме.

– Если говорить о волонтерстве, то в нем есть два ключевых принципа. Первый – свобода выбора. Каждый из нас может быть добровольцем в том виде деятельности, который выберет. Будет ли он помогать пожилым людям или людям с инвалидностью, участвовать в экологических проектах – это выбор каждого. Второй важный принцип – осознанность волонтерства. Эти два принципа, на мой взгляд, применимы и к участию в республиканском референдуме. Это важнейшая возможность для нас реализовать свое право выбора будущего Казахстана. И это наше осознанное решение участвовать в судьбе своей страны, – отметила Татьяна Миронюк.

В рамках мероприятия лидеры молодежных организаций поделились своим видением будущего Казахстана, обсудили вопросы участия в подготовке и проведении референдума и реализации конституционной реформы. Участники встречи отметили, что представители молодого поколения являются сегодня самой активной частью гражданского общества, поддерживающей идею Нового Казахстана – справедливого.

Молодежная организация «Ассамб­лея жастары» присоединилась к общест­венной инициативе и вошла в состав Республиканского штаба общественной поддержки референдума. Региональные филиалы структуры проводят встречи с молодежью в областях, где также обсуждаются поправки в Конституцию.