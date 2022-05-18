Свежий выпуск
Молодая энергия перемен
Адина Нурберген

Роль нового поколения казахстанцев в политических реформах и проведении республиканского референдума обсудили на дискуссионной площадке лидеры молодежных объединений.

Дискуссия состоялась в Доме дружбы города Нур-Султана по инициативе республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары».

В обсуждении приняли участие руководитель Республиканского штаба общественной поддержки референдума Тулеубек Мукашев, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, члены Совета по молодежной политике при Президенте РК Татьяна Миронюк и Олжас Сулейменов, молодые депутаты областных и городских маслихатов, руководители региональных представительств РОО «Ассамблея жастары», лидеры и представители молодежных организаций.

– Мы бы хотели, чтобы представители молодежных объединений поделились своим видением политических процессов, происходящих в стране, – сказал Тимур Джумурбаев. – Важно понимать, что изменения в действую­щий Основной закон в первую очередь коснутся молодого поколения казахстанцев. Конституционная реформа откроет новые возможности роста для их представителей. Изменение избирательной системы, усиление представительных органов власти – Парламента и маслихатов на местах – будут способствовать тому, что сегодняшние молодежные лидеры завтра смогут реализовать свой политичес­кий потенциал, выступать с трибуны, которую предоставляет государство, и участвовать в принятии ключевых для республики решений.

Председатель Республиканского штаба общественной поддержки референдума Тулеубек Мукашев сделал акцент на реализации пакета политических реформ, которые инициировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 16 марта 2022 года.

– Реализация указанных реформ потребовала внесения изменений в Основной закон страны. Эти поправки широко обсуждались на уровне государственных органов и институтов гражданского общества с привлечением экспертов. После внесения изменений и дополнений Конституция станет главной правовой основой Нового Казахстана. Поэтому так важно, чтобы в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию приняли участие все казахстанцы, – подчеркнул спикер.

По его словам, участие граждан в референдуме будет свидетельством национального единства казахстанцев и их приверженности демократическим ценностям.

В свою очередь исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк отметила параллели между добровольческой деятельностью и общим участием казахстанцев в республиканском референдуме.

– Если говорить о волонтерстве, то в нем есть два ключевых принципа. Первый – свобода выбора. Каждый из нас может быть добровольцем в том виде деятельности, который выберет. Будет ли он помогать пожилым людям или людям с инвалидностью, участвовать в экологических проектах – это выбор каждого. Второй важный принцип – осознанность волонтерства. Эти два принципа, на мой взгляд, применимы и к участию в республиканском референдуме. Это важнейшая возможность для нас реализовать свое право выбора будущего Казахстана. И это наше осознанное решение участвовать в судьбе своей страны, – отметила Татьяна Миронюк.

В рамках мероприятия лидеры молодежных организаций поделились своим видением будущего Казахстана, обсудили вопросы участия в подготовке и проведении референдума и реализации конституционной реформы. Участники встречи отметили, что представители молодого поколения являются сегодня самой активной частью гражданского общества, поддерживающей идею Нового Казахстана – справедливого.

Молодежная организация «Ассамб­лея жастары» присоединилась к общест­венной инициативе и вошла в состав Республиканского штаба общественной поддержки референдума. Региональные филиалы структуры проводят встречи с молодежью в областях, где также обсуждаются поправки в Конституцию.

Популярное

Все
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
На основе дружбы и доверия
Зашкаливающие игрушки
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Золотая медаль Севинч
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Такой важный капитал
Один день из жизни Дербисека
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Общество как локомотив перемен
Это мнение молодежи
Достойный пример
Учитель-языковед – звучит гордо!
Хранители истории
Ход конем
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Ход конем
Свежий выпуск
Хранители истории
Свежий выпуск
Учитель-языковед – звучит гордо!
Свежий выпуск
Достойный пример

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]