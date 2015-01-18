Молодая пара из США отказалась от ипотеки и поселилась в юрте

Фото с сайта mprnews.org
Грейс и Джон Броган из штата Миннесота живут в юрте, купленной за $5 000, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на газету "Экспресс-К
".
Юрта для этой молодой пары стала решением нескольких проблем.
"Мы не хотели связываться с ипотекой или влезать в большие долги для строительства собственного дома, – рассказал Джон. – Да и справляться с бытовыми сложностями – это просто развлечение для меня".
"Рано или поздно мы хотели бы отключиться от всех возможных услуг и коммунальных систем", – добавила 29-летняя Грейс.
Сегодня юрта для них – это испытательный полигон. Здесь, вдали от цивилизации, они сумели самостоятельно построить туалет и сауну, научились пользоваться солнечной батареей. Джон и Грейс против того, чтобы их называли отшельниками. Иногда они ездят в близлежащий город и даже летали в Мексику. Но чаще все свои дела Джон и Грейс решают по Интернету.
Еще четыре года назад во многих американских интернет-магазинах появился диковинный товар – казахская юрта. В 2011 году самое маленькое жилище кочевников стоило 2 500 долларов, а цены на юрты попросторнее доходили до 30 000 долларов.