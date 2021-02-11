Молодая семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в СКО

Молодая семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Pkzsk.info
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Инцидент произошел в городе Булаево района имени Магжана Жумабаева.
Как рассказал начальник областного департамента по ЧС Рамиль Камалов, на номер 112 поступило тревожное сообщение о пожаре в частном жилом доме в 7 часов утра 11 февраля. Соседи сообщили огнеборцам, что в доме проживала семья.
"На место чрезвычайной ситуации выехал караул пожарной части, немедленно приступивший к тушению пожара. На момент их прибытия кровля дома горела открытым пламенем. Вскоре в доме произошел взрыв газового баллона, обрушилась кровля", – проинформировал Рамиль Камалов.
Во время ликвидации пожара специалисты обнаружили безжизненные тела четырех человек: хозяина дома 1993 года рождения, его супруги 1992 года рождения, их сына 2017 года рождения, женщины, личность которой устанавливают эксперты.
Пожар был локализован в 9 часов, ликвидирован почти в два часа дня. В ликвидации пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огонь полностью уничтожил дом, специалистам предстоит установить причину и материальный ущерб.