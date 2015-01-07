Молодая женщина погибла в результате ДТП в ВКО

Происшествия
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Молодая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на старшего инспектора УАП ДВД ВКО Акгуль Атудинову.

По ее словам, ДТП произошло 6 января около 14.10 на 62 км автодороги Усть-Каменогорск – Семей. "23-летний водитель автомобиля Лада-21705 при выполнении обгона не убедился в безопасности и на встречной полосе допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705-38. В результате столкновения транспортных средств на месте аварии погибла 25-летняя женщина, находившаяся в салоне Лады. Оба водителя травмированы, автомобилям причинены материальные ущербы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", сообщила старший инспектор.

В целом, подводя итоги 2014 года, добавила она, в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 1 463 ДТП, при которых погибли 154 человека и травмирован 1 791 участник дорожного движения. Из общего числа аварий 31% (460 ДТП) – это столкновения транспортных средств. В 74 случаях водители при выполнении обгона, не убедившись в безопасности, выехали на полосу встречного движения, в результате чего погиб 21 и травмированы 146 человек.

"Управление административной полиции ДВД ВКО призывает водителей быть бдительными на дороге. Транспорт – источник повышенной опасности. Безопасность пассажиров зависит от водителя, в полном смысле этого слова", – отметила Атудинова. 

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