Молодежь будут учить культуре водосбережения в рамках проекта с ЮНИСЕФ

Фото: пресс-служба Минводы

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов провёл встречу с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром, сообщает Kazpravda.kz

Стороны обсудили расширение проекта «Вода и образование», который реализуется совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и Минпросвещения.

ЮНИСЕФ готов поддержать расширение проекта на Туркестанскую область, а в дальнейшем — на прикаспийские регионы, включая Актау и Атырау.

Ключевой темой встречи стала разработка совместной концепции, направленной на создание идеологии культуры водосбережения. Проект «Вода и образование» показал высокую эффективность, поэтому эту работу решено продолжать и масштабировать, закрепив долгосрочный формат на ближайшие два года.

Для этого ЮНИСЕФ предлагает задействовать свои волонтёрские движения и хабы при университетах. Работа будет строиться так, чтобы подростки и молодёжь не только изучали тему, но и участвовали в практических инициативах: создавали водные стартапы и разрабатывали водосберегающие решения.