Молодежь меняет мир
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Юлия Магер, Анастасия Прилепская
Для молодежного крыла партии «Нур Отан» 2018 год в определенном смысле юбилейный – ровно 10 лет назад прошел первый съезд «Жас Отан», на котором объединение оформилось в самостоятельную структуру. За эти годы через него прошли сотни тысяч молодых людей, сегодня количество жасотановцев по всему Казахстану насчитывает более 164 тыс. человек. Почти полторы тысячи из них получили возможность принять участие в очередном съезде молодежного крыла, который также войдет в историю «Жас Отана».