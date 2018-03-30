​Молодежь меняет мир

Для молодежного крыла партии «Нур Отан» 2018 год в определенном смысле юбилейный – ровно 10 лет назад прошел первый съезд «Жас Отан», на котором объединение оформилось в самостоятельную структуру. За эти годы через него прошли сотни тысяч молодых людей, сегодня количество жас­отановцев по всему Казахстану насчитывает более 164 тыс. человек. Почти полторы тысячи из них получили возможность принять участие в очередном съезде молодежного крыла, который также войдет в историю «Жас Отана».

Причин тому немало. Это и содержательное наполнение съезда, итоги которого окажут существенное влияние на работу организации, и новый формат встречи, который убедительно продемонстрировал интеллектуальный и креативный потенциал «Жас Отана», и интересные «фишки» организаторов, проявившиеся во всех аспектах – от информационного сопровождения до подбора спикеров. Например, впервые в Казахстане мероприятие такого масштаба транслировалось в прямом эфире в формате VR (виртуальной реальности), позволяющем с любого мобильного устройства или компьютера видеть происходящее на 360 градусов вокруг. Более того, специально к этому съезду жасотановцам во всех регионах были разосланы специальные очки виртуальной реальности, которые позволяют полностью погрузиться в происходящее. Так что можно считать, что количест­во участников съезда было в разы больше, чем 1 500 человек, физически находившихся в зале.

Высокие устремления

Свое приветствие участникам IV съезда молодежного крыла «Жас Отан» направил Президент Нурсултан Назарбаев. Его послание на гала-форуме зачитала Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова.

В приветственном слове подчеркнуто, что «Жас Отан» стал надежной опорой всех инициатив и стратегических планов Главы государства. Эта авторитетная организация объединяет тысячи образованных и активных молодых людей, настоящих патриотов Казахстана.

С первых дней Независимости государство уделяет большое внимание вопросам молодежи. Сегодня мир вступил в эпоху Четвертой промышленной революции. Для достижения долгосрочных целей в стране начаты политические, экономические, духовные и социальные преобразования. В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» особое внимание обращено на национальное сознание в ХХІ веке, и определены задачи на ближайшие годы: переход на латинский алфавит, реализация программы «Цифровой Казахстан», трехъязычное обучение и так далее. Для этого необходимо уделить особое внимание получению качественного образования и подготовке молодых высококвалифицированных специалистов. Название съезда «Мы меняем мир» олицетворяет стремление казахстанской молодежи к знаниям и инновациям.

Президент призвал молодежь к всестороннему развитию: заниматься спортом, искусством, изучать иностранные языки, познавать богатое наследие отечественной и мировой литературы, и самое главное – стремиться стать профессионалами мирового уровня.

Рассмотрев итоги работы и изучив поступившие за два дня идеи и предложения от участников съезда, лидеры молодежного крыла прорабатывают стратегию работы на будущее. О том, на каких направлениях нужно сделать акцент в контексте приоритетов развития страны, рассказал первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев. Он выделил ключевой тренд – модернизацию партии «Нур Отан» и ее молодежного крыла. Именно с этим, по его словам, было связано проведение съезда в новом формате свободных неформальных дискуссий.

- И у нас есть все основания заявить, что казахстанская молодежь и «Жас Отан» четко понимают свою определяющую роль в развитии нашей страны, - сказал Маулен Ашимбаев. - Глава государства уделяет огромное внимание молодому поколению, его уверенному развитию и становлению. Все годы Независимости Елбасы делает ставку именно на молодежь, как на важнейший стратегический и кадровый ресурс.

Он обратил внимание на предложенные Президентом Казахстана «Пять социальных инициатив» и отметил, что эта программа ориентирована на молодежь: предусматривает снижение налогов для молодых специалистов, получающих невысокую зарплату, улучшает условия приобретения молодыми семьями собственного жилья, создает новые возможности получения качественного высшего образования.

- Но молодежь не должна быть просто созерцателям изменений, превращаться в общество потребителей государственных благ. Вы должны ценить все что делается для вас и стараться быть максимально полезными для нашей страны, - обратился первый заместитель Председателя партии к участникам съезда.

Подчеркивая, что именно молодежь является движущей силой всех модернизационных процессов в стране, а «Жас Отан» должен стать достойным представителем молодого поколения казахстанцев, Маулен Ашимбаев обозначил пять основных направлений работы «Жас Отана» на ближайшую перспективу. В первую очередь, он сделал акцент на том, что решения съезда ни в коем случае не должны «остаться на бумаге».

- В рамках пяти тематических сессий прозвучало множество конкретных предложений и проектов, - сказал первый заместитель Председателя «Нур Отан». - Сегодня на съезде в качестве гостей присутствуют заместитель Премьер-министра, министры социально-экономического блока и депутаты Мажилиса Парламента. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все эти новаторские и прогрессивные идеи.

Вторым направлением стало участие жасотановцев в реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру». Констатировав, что за год уже сделано многое, Маулен Ашимбаев призвал молодежь активизироваться и продвигать правильные ценности.

- Формирования правильной системы ценностей в нашем обществе нельзя добиться законами и постановлениями, - подчеркнул спикер. - Этого можно достичь лишь ежедневной работой по воспитанию нового поколения. Задача «Жас Отана» - культивирование в обществе открытости сознания, культа знаний, идей конкурентоспособности и прагматизма.

Первый заместитель Председателя партии призвал молодых, мечтая о будущем, смотреть на свои сегодняшние действия, определив третью задачу для каждого жасотановца – стать примером саморазвития и работы над собой.

- Каждый из вас должен взять за правило: день без чтения, неделя без физических нагрузок, месяц без добрых дел, год без профессиональных роста и достижений – это время, прожитое зря, - заявил Маулен Ашимбаев.

В рамках четвертой задачи молодежное крыло «Жас Отан» будет принимать активное участие в реализации Послания Главы государства, посвященного развитию в условиях Четвертой промышленной революции. Искусственный интеллект, технологии анализа Big data, «интернет вещей», виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать и робототехника – вот те сферы, в которых от молодых казахстанцев ждут больших свершений.

- Вчера на сессии, посвященной цифровизации, было предложено реализовать под эгидой «Жас Отана» проекты по поддержке стартапов в информационной сфере, созданию акселераторов, бизнес-инкубаторов. Мы полностью поддерживаем эти предложения и будем оказывать содействие в их реализации, - заверил Маулен Ашимбаев.

Пятое направление касалось деятельности самого молодежного крыла, которое теперь станет центром притяжения, аккумулирующим идеи и энергию для будущих свершений.

- Наши проекты должны быть продуманными, понятными, приносить конкретный результат. «Жас Отан» - это не место зарождения бюрократии, а территория творчества и креатива, - подчеркнул первый заместитель Председателя партии.

По его словам, этот съезд можно рассматривать как начало нового этапа в развитии «Жас Отана», - креативного, творческого, продуктивного, и самое важное - полезного для страны.

Путь успеха

Поколение, которое выбирает здоровый образ жизни, отличное образование, упорный труд, открытость инновациям и продуктивное служение Родине – к такому идеалу, по мнению жасотановцев, должна стремиться казахстанская молодежь. И спикеры гала-форума продемонстрировали, что таким может стать каждый.

Перед участниками форума выступали молодые люди, добившиеся успеха в самых разных сферах. Они рассказывали свои истории, делились мыслями о том, как с большей эффективностью проводить модернизационные преобразования в различных сферах.

Так, газовщик доменной печи №4 АО «АрселорМиттал Темиртау» Елжас Кожахметов отметил, что проект «100 новых учебников», реализуемый в рамках духовной модернизации, имеет смысл распространить не только на книги по гуманитарным дисциплинам, но и перевести на казахский язык лучшие учебники по передовым технологиям. Также он предложил на производственных объектах, вводимых в рамках программы индустриально-инновационного развития, предусмотреть квоту для принятия на работу молодежи, чтобы она могла вносить свой вклад в этот процесс и набираться опыта на новейших производствах.

Ассистент преподавателя в Назарбаев Университете, доктор химической инженерии Асия Ермухамбетова выразила уверенность, что для вхождения в топ-30 развитых стран мира Казахстану нужна сильная наука и талантливая молодежь, готовая ею заниматься. Она предложила усилить прозрачность в распределении научных грантов, а также создать на базе Центра международных программ службу хед-хантинга, которая бы находила талантливых казахстанцев, работающих за границей, и привлекала их к решению задач в Казахстане.

Руководитель отдела мониторинга и экспертизы объектов культурного наследия НИИ «Халык казынасы», археолог Айбар Касеналин рассказал о том, что на съезде жасотановцы выдвинули идею составить специальный реестр памятников, находящихся под угрозой уничтожения из-за природного техногенного и антропогенного воздействия.

Солист группы Ninety One, член Центрального совета «Жас Отана» Дулат Мухаметкалиев говорил о развитии современной популярной культуры Казахстана, как об одном из значимых факторов повышения узнаваемости нашей страны в мире. Врач-эндоскопист КГП «Поликлиника №3» Костаная Эльвира Асадова подчеркнула, что изменение общественного сознания должно затронуть, в том числе, отношение граждан к здоровью - не только как к личному делу, но и как к ресурсу государственной важности.

Ученик 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления из Алматы Иван Крепак, сам автор нескольких интересных и востребованных мобильных приложений, предложил ввести в школьную учебную программу предметы по обучению программированию и робототехнике, создав таким образом базу для подготовки грамотных IT-специалистов.

- Эти инвестиции будут оправданы. Ежегодно, через рынок мирового IT-фриланса проходит более 20,5 миллионов заказов. Если серьезно взяться за подготовку кадров в сфере удаленных услуг IT-индустрии, то можно достигнуть значительного увеличения ВВП страны в кратчайшие сроки, - уверен Иван Крепак.

Преодоление и полет

Своей историей с участниками съезда поделился участник проекта «100 новых лиц Казахстана», капитан молодежной паралимпийской сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов. Юноша потерял обе ноги, но не утратил веру в себя. Сейчас Серик Есматов активно ведет «Марафон добрых дел», помогая нуждающимся. Он призвал сверстников не жаловаться на проблемы, а инициировать позитивные перемены, сначала внутри себя, а затем и в целом мире.

- Иногда молодые люди понимают под лидерством умение красиво выступать, организовать какие-то мероприятия, казаться тем, кем они не являются. Но, на самом деле, и я в этом уверен, есть только один настоящий критерий. Для того, чтобы быть лидером, нужно быть полезным. Лидер - это тот, кто максимально заботится о людях, верит в себя и свою страну, - сказал Серик Есматов.

О том, что значит быть самодостаточной личностью в современном мире, рассказала заместитель производственного директора ТОО «Тулпар-Тальго» Данара Елеусизова. Свою карьеру она начинала наладчицей на вагоностроительном заводе, а теперь занимает «традиционно мужскую» должность руководителя инженерного профиля. Данара Елеусизова поблагодарила Президента Казахстана за предоставление в рамках «Пяти социальных инициатив» дополнительных 20 тысяч образовательных грантов, 11 тысяч из которых - по техническим специальностям.

- Я призываю молодежь выбирать технические специальности, идти в производство, ведь если стать профессионалом в своем деле, можно добиться настоящего успеха, - отметила Данара Елеусизова.

О высоте, свободе и достижении целей рассказали два брата-близнеца, служащие вторыми пилотами на воздушных судах Air Astana, Жан и Олег Джакуповы. Один из них учился в школе пилотов в Испании, а другой - в Ирландии. Сегодня братьям 21 год, и они уже признанные профессиональные пилоты.

- Учитывая какая у нас огромная территория, думаю, у гражданской авиации Казахстана большое будущее, - сказал Жан Джакупов. - Я вижу, как много наших казахстанцев учится по всему свету, путешествует, работает, поддерживает деловые связи. Это показатель нашей свободы, экономической состоятельности, открытого сознания и конкурентоспособности.

Братья также предложили создать в Казахстане летную школу, в которой могли бы обучаться пилоты из других стран.

Свое видение успеха, верности мечте и стремления работать для своей страны представили на съезде инженер-нефтяник месторождения «Кашаган» Берик Уап, преподаватель театрального отделения детской школы искусств поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района ВКО Валентин Алифанов, генеральный директор молодежного юмористического проекта «ХА-ХА шоу» Аксултан Калиев и многие другие.

Все идеи и проекты участников съезда были проанализированы и собраны в единый итоговый документ. За его принятие жасотановцы проголосовали единогласно. В резолюции отражено видение дальнейшего развития «Жас Отан», поставлены задачи (срочные и стратегические) по участию в системных процессах модернизации Казахстана, предложены конкретные проекты в поддержку программы «Рухани жангыру», цифровизации, пяти социальных инициатив.