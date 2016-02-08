​Молодежь – на лыжне

608
фото Назерке КОПЕНОВОЙ

ДЮСШ № 3 знаменита свои­ми выпускниками – Андреем Кондрышевым, Ольгой Селезневой и другими мастерами лыжни, представлявшими Казахстан на самых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры. За последние годы ее база была улучшена, и это обещает дальнейший рост результатов.

Костанайская область хоть и считается по своему климату «лыжной», на этот раз отличилась необычной для начала февраля плюсовой температурой. Зато не было обычного пронизывающего ветра. А экипировка и снаряжение у нынешних юных спортсменов таковы, что погода их мало смущает.

Всем участникам марафона была предложена одна и та же дистанция в 3 км, проложенная в живописной пойме реки Тобол. Сырая лыжня, присыпанная почти не прекращавшимся мокрым снежком, не сулила рекордных показателей. Первыми по-джентльменски стартовали юноши, и на финише некоторые из них падали без сил. Но многие уложились в 10 минут, что совсем не плохо.

Следом по уже накатанной лыжне пошли девушки. И на финиш они пришли дружнее, а лучшая из них даже превзошла «мужские» результаты. Это превосходная бегунья Зарина Букутова из Тарановского района.

Надо заметить, этот район дал по два призера и среди девушек, и среди юношей, победителем у которых стал Александр Брейденбах. Прежде своими лыжниками больше славились Костанай и Рудный, но в этом марафоне у них по одному призовому месту. А Тарановский район становится все заметнее в данном виде спорта. Немуд­рено: в села приходят талант­ливые тренеры, а отличный инвентарь и экипировка перестали быть недоступным дефицитом. Однако до конца сезона в регионе еще далеко, и впереди немало новых стартов.

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

* * *

Участниками лыжного марафона, проходившего в живописных окрестностях Риддера, стали 260 юных восточноказахстанских спортсменов.

Привычно вставшие в этот день на лыжи мальчишки и девчонки, самым младшим из которых едва исполнилось 7 лет, в большинстве своем являются воспитанниками детско-юношеских спортивных школ региона. Город же Риддер по праву называют кузницей чемпионов в зимних видах спорта. В этих краях родились и выросли известные всему миру казахстанские лыжники Алексей Полторанин, Сергей Черепанов, Елена Коломина, Сергей Малышев и другие. Здесь находится республиканская специа­лизированная школа-интернат для одаренных в спорте детей.

Организаторами спортивного мероприятия, посвященного 25-летию Независимости Казах­стана, выступили Восточно-Казахстанский филиал партии «Нур Отан» и областное управление физической культуры и спорта. Кроме риддерцев поддержать участников марафона приехали также болельщики из областного центра. Перед началом массового забега с приветственным словом выступила первый заместитель председателя Риддерского городского филиала партии «Нур Отан» Надежда Климова.

– Достижения казах­станского спорта за прошедшие четверть века впечатляют, – отметила она. – Здоровье нации – важная составляющая на пути нашего народа к казахстанской мечте.

По окончании состязаний всем призерам, выступившим в разных возрастных категориях, вручили медали и благодарственные письма. В дальнейшем они примут участие в массовом лыжном забеге, который пройдет в областном цент­ре 20 февраля.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

