На вопросы журналистов ответили генеральный секретарь Федерации каратэ Казахстана, заместитель спортивного комитета Азиатской федерации каратэ Жасталап Санауов, чемпион Азиатских игр Ринат Сагындыков, судья международного класса, призер Азиатских игр Шаттык Хаджимукан.

– Каратэ вместе с еще пятью видами спорта буквально несколько дней назад включено в программу Олимпийских игр в Токио. Для нас это очень радостная новость, – отметил Ж. Санауов.

По его словам, в Казахстане насчитывается порядка 20 тыс. поклонников этого вида спорта, около 3 тыс. из них занимаются в спортивных школах.

– За время существования федерации казахстанские спортсмены приняли участие в 12 чемпионатах мира среди взрослых и 8 – среди юниоров. Также наша сборная очень хорошо выступала на чемпионатах Азии и на шести Азиатских играх. На АИ завоевали пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, – продолжил Ж. Санауов.

Между тем, как отметил спикер, сейчас пока нет точной информации о том, как будут разыгрываться лицензии.

– Пока рассматриваются четыре варианта: континентальный отбор, жеребьевка на чемпионате мира, международные лицензионные турниры и рейтинг Всемирной федерации каратэ, – сообщил Ж. Санауов.

Стоит отметить, что на последних Азиатских играх в Инчхоне в состав казахстанской сборной вошли восемь спортсменов. Они завоевали два «золота», три «серебра» и одну «бронзу».

– Получается, из восьми каратис­тов шестеро принесли медали. Как видите, показатели очень хорошие. На последнем чемпионате Азии из 34 стран-участниц Казахстан занял общекомандное второе место, завоевав три «золота», два «серебра» и одну «бронзу». Потенциал у нас большой, молодежь на подходе, – заключил он.

Напомним, что Федерация каратэ Казахстана существует с 1991 года и является членом Всемирной и Азиат­ской федераций.