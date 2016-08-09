Свежий выпуск
​Молодежь – на подходе
Айнур КЕМБАЕВА

На вопросы журналистов ответили генеральный секретарь Федерации каратэ Казахстана, заместитель спортивного комитета Азиатской федерации каратэ Жасталап Санауов, чемпион Азиатских игр Ринат Сагындыков, судья международного класса, призер Азиатских игр Шаттык Хаджимукан.

– Каратэ вместе с еще пятью видами спорта буквально несколько дней назад включено в программу Олимпийских игр в Токио. Для нас это очень радостная новость, – отметил Ж. Санауов.

По его словам, в Казахстане насчитывается порядка 20 тыс. поклонников этого вида спорта, около 3 тыс. из них занимаются в спортивных школах.

– За время существования федерации казахстанские спортсмены приняли участие в 12 чемпионатах мира среди взрослых и 8 – среди юниоров. Также наша сборная очень хорошо выступала на чемпионатах Азии и на шести Азиатских играх. На АИ завоевали пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, – продолжил Ж. Санауов.

Между тем, как отметил спикер, сейчас пока нет точной информации о том, как будут разыгрываться лицензии.

– Пока рассматриваются четыре варианта: континентальный отбор, жеребьевка на чемпионате мира, международные лицензионные турниры и рейтинг Всемирной федерации каратэ, – сообщил Ж. Санауов.

Стоит отметить, что на последних Азиатских играх в Инчхоне в состав казахстанской сборной вошли восемь спортсменов. Они завоевали два «золота», три «серебра» и одну «бронзу».

– Получается, из восьми каратис­тов шестеро принесли медали. Как видите, показатели очень хорошие. На последнем чемпионате Азии из 34 стран-участниц Казахстан занял общекомандное второе место, завоевав три «золота», два «серебра» и одну «бронзу». Потенциал у нас большой, молодежь на подходе, – заключил он.

Напомним, что Федерация каратэ Казахстана существует с 1991 года и является членом Всемирной и Азиат­ской федераций.

Популярное

Все
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Свежий выпуск
Душа казахского народа
Свежий выпуск
Наша история и наше будущее
Свежий выпуск
Путь к мечте
Свежий выпуск
Безопасный труд как жизненная необходимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]