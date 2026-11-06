Молодежь партии «Әділет» выявила более 100 нарушений и потенциальных угроз общественной безопасности

Отсутствие крышек на канализационных колодцах, грубые нарушения требований пожарной безопасности и другие потенциальные угрозы для жизни и здоровья жителей – более 100 подобных фактов выявили активисты молодежного крыла партии «Әділет» в ходе масштабной республиканской акции «Қауіпсіз қала», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

За три дня интенсивной работы в профилактических мероприятиях приняли участие около 2 тысяч молодых людей со всей страны.

Акция, всецело созвучная принципу «Закон и порядок», который был особо обозначен в Послании Президента, охватила 17 областей и три города республиканского значения. К инициативе молодежи активно присоединились сотрудники местной полицейской службы, департаментов по чрезвычайным ситуациям и представители жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам совместных оперативных рейдов в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях было закрыто более 30 потенциально опасных открытых колодцев. Подробную информацию об остальных выявленных объектах, представляющих угрозу, незамедлительно направили в ответственные ведомства для оперативного принятия мер.

О конкретных результатах проделанной работы в Кокшетау рассказала консультант Акмолинского областного филиала молодежного крыла партии Маржан Мускина.

«Мы на системной основе занимаемся проблемой открытых люков и твердо добиваемся ее полного решения. Во время предыдущего рейда нашими активистами было выявлено около 15 проблемных колодцев. Вскоре ответственные службы отчитались, что все они были закрыты. Однако в ходе очередного контрольного обхода мы повторно посетили эти адреса, чтобы лично убедиться, что крышки действительно установлены и жителям ничего не угрожает», – пояснила Маржан Мускина.

Острую проблему открытых колодцев недавно поднял и депутат, член фракции партии «Әділет» Нурсадык Ергешбек. Согласно тревожным данным, приведенным в его официальном депутатском запросе, только в текущем году зарегистрировано семь трагических случаев падения детей в открытые колодцы, а за первые девять месяцев по аналогичным фактам возбуждено 276 административных дел. В связи с этим депутат предложил существенно ужесточить ответственность подрядчиков и установить единые строгие правила эксплуатации подобных объектов.

Особое внимание в ходе проведения акции было уделено безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта. В Кызылорде старший инспектор транспортной полиции, капитан полиции Серик Асанов совместно с молодежными активистами провел обстоятельную разъяснительную работу с местным населением.

«Обеспечение безопасности на железной дороге – один из наших главных приоритетов. Наша совместная с молодежью разъяснительная работа напрямую направлена на эффективное предупреждение несчастных случаев. Кроме того, учитывая актуальную повестку, мы уделяем особое внимание профилактике различных видов мошенничества среди граждан», – отметил Серик Асанов.

В рамках акции молодые активисты также осуществили обход многоквартирных жилых домов и частного сектора, где доступно разъяснили жителям базовые правила пожарной безопасности в быту. Помимо устных консультаций, волонтеры раздали гражданам специальные информационные памятки. В них указаны актуальные контакты экстренных служб, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций и решение коммунальных вопросов, а также подробная информация о работе единого контакт-центра «109 – iKomek».

Исполняющий обязанности председателя молодежного крыла партии «Әділет» Ержан Хамитов особо подчеркнул, что качественное обеспечение общественной безопасности напрямую требует осознанного и ответственного отношения со стороны каждого гражданина страны.

«Для создания по-настоящему безопасной и комфортной городской среды критически важны проактивность граждан, их взаимное уважение и абсолютное неравнодушие к общим проблемам. В Послании народу Казахстана этого года Глава государства сделал особый акцент на значении жесткой дисциплины, высокой ответственности и конструктивной гражданской позиции для устойчивого развития общества. Наше Молодежное крыло продолжит всецело поддерживать инициативы по укреплению общественной безопасности и вносить свой вклад конкретными делами», – резюмировал Ержан Хамитов.

Работа в рамках акции «Қауіпсіз қала» продолжится во всех регионах страны. В партии подчеркивают, что безопасная среда не появляется за один день – она складывается из ежедневного внимания жителей к своему двору и улице, а также готовности вместе добиваться порядка.