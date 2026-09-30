Молодёжь поддержала экологически ответственное развитие гор Алматы

Проект Almaty SuperSki активно обсуждается в информационном пространстве, поэтому студенты предложили перейти от обсуждений в социальных сетях к прямому разговору с представителем компании, реализующей проект

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Студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби выступили с инициативой встретиться с исполнительным директором «Kazakh Tourism Development Ltd.» Ержаном Еркинбаевым, чтобы напрямую обсудить проект Almaty SuperSki и получить ответы на вопросы о будущем Кок-Жайлау, сообщает Kazpravda.kz

Поводом для разговора стал высокий интерес молодежи к теме Кок-Жайлау. Участников интересовало, что именно планируется в рамках проекта на Кок-Жайлау, каким образом будет развиваться территория, что изменится для жителей Алматы и туристов и какое место Кок-Жайлау займет в общей концепции развития горного туризма города.

Ержан Еркинбаев отметил, что сам факт приглашения со стороны студентов имеет особое значение.

«На эту встречу нас пригласили сами студенты. Для меня это важный показатель того, что молодежи небезразлично, что происходит вокруг Кок-Жайлау. Вокруг Almaty SuperSki звучит много разных мнений, и лучший способ разобраться - разговаривать напрямую. Мы готовы объяснять каждое решение по проекту, отвечать на сложные вопросы и открыто говорить о том, каким мы видим будущее Кок-Жайлау», - сказал он.

Вопросы студентов касались не только инфраструктуры. Молодежь интересовалась тем, как Almaty SuperSki будет взаимодействовать с существующей природной средой Кок-Жайлау, каким останется доступ в горы для жителей города и как будет организован возрастающий туристический поток.

Разговор при этом не ограничился презентацией проекта. В обсуждении приняли участие президент Федерации альпинизма и скалолазания Нурсултан Шоканов, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники и агроэкологии КазНУ Нурсулу Ахтаева, представители общественности и студенты.

«Очень рад, что мы сегодня собрались. Тема для нас очень важная - это развитие гор. И для меня самый важный принцип, когда мы обсуждаем развитие гор, - это то, что город должен развиваться для людей. Это главный принцип», - отметил Нурсултан Шоканов.

Отдельное внимание в ходе обсуждения уделили экологической составляющей Almaty SuperSki. По словам Нурсулу Ахтаевой, реализация проекта не представляет угрозы для экосистемы Кок-Жайлау.

«Ученые продолжают проведение исследований. По итогам первоначальных исследований установлено, что проект Almaty SuperSki не оказывает негативного воздействия на экосистему Кок-Жайлау», - отметила Нурсулу Ахтаева.

Отдельной темой стало трудоустройство молодежи. Студенты спрашивали, какие специалисты будут востребованы при реализации и последующей работе Almaty SuperSki, а также смогут ли выпускники алматинских вузов получить возможность начать карьеру в сфере горного туризма, сервиса, экологии, инженерии и других направлениях, связанных с проектом.

Ержан Еркинбаев подчеркнул, что Almaty SuperSki - это не только инфраструктурный проект, но и возможность сформировать вокруг горного туризма новую профессиональную среду. По его словам, по мере развития проекта будут востребованы специалисты различных направлений, в том числе молодые выпускники, которые смогут применять полученные знания и строить карьеру в Алматы.

«Для нас важно, чтобы развитие Almaty SuperSki создавало возможности не только для туристов, но и для самих алматинцев. В том числе для молодых специалистов, которые сегодня учатся в университетах. Проекту будут нужны люди самых разных профессий, и мы заинтересованы в том, чтобы молодежь могла получать опыт, развиваться и находить применение своим знаниям здесь, в Алматы», - отметил Ержан Еркинбаев.

Для самих студентов встреча стала возможностью получить информацию о проекте из первых рук.

«Мы сами предложили эту встречу, потому что тема Кок-Жайлау постоянно обсуждается и у многих студентов есть вопросы. Нам было важно услышать не пересказы и мнения со стороны, а напрямую спросить представителей Almaty SuperSki о том, что действительно планируется на Кок-Жайлау», - отметил один из участников встречи.

Студенты также отметили, что их интересует не только то, каким станет Кок-Жайлау, но и какую роль молодежь сможет играть в развитии Almaty SuperSki в дальнейшем. Для будущих выпускников возможность получить работу по специальности и развиваться в новом для Алматы туристическом направлении стала отдельной темой обсуждения.

В ходе разговора студенты поднимали и более широкий вопрос: каким должно быть развитие гор Алматы в ближайшие годы. Кок-Жайлау для многих молодых алматинцев остается привычным местом для прогулок и отдыха, поэтому изменения на этой территории вызывают естественный интерес.

Еще один участник встречи подчеркнул, что молодежь хочет быть не сторонним наблюдателем, а участником общественного обсуждения:

«Для нас Кок-Жайлау - это не абстрактная территория на карте. Мы бываем там, знаем это место и поэтому хотим понимать, каким оно станет после реализации Almaty SuperSki. При этом интересно понимать и то, какие возможности проект в будущем сможет дать нам самим как молодым специалистам».

В «Kazakh Tourism Development Ltd.» отметили, что готовы и дальше встречаться со студентами и другими заинтересованными группами, чтобы обсуждать Almaty SuperSki непосредственно с теми, кого волнует будущее Кок-Жайлау.

Встреча в КазНУ стала не презентацией проекта, а прямым разговором, инициированным самой молодежью. Студенты обозначили вопросы, которые их волнуют - от будущего Кок-Жайлау до перспектив трудоустройства молодых специалистов, - а оператор Almaty SuperSki представил свою позицию по дальнейшему развитию проекта.

Студенты, организовавшие встречу, также стали инициаторами общественного движения JANA LEP. «Меняем Алматы вместе» - так участники формулируют основную идею движения. JANA LEP объединяет молодежь и активных горожан, которым небезразлично будущее Алматы.

Kazakh Tourism Development Ltd. - частная компания зарегистрированная в международном финансовом центре «Астана». Создана для реализации приоритетных проектов в сфере туризма, направленных на развитие круглогодичной туристической инфраструктуры. Основная цель - формирование современной и устойчивой туристической экосистемы, отвечающей международным стандартам и способствующей социально-экономическому росту.