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​Молодежь полна идей
Марина Пархоменко

На нем молодые стартаперы представили собственные IT-, медиа-, бизнес- и социальные проекты.

На одной из сессий Ассамблеи народа Казахстана ее Председатель – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­ поручил АНК и молодежному движению «Жаңғыру жолы» поддерживать стартапы. Тогда-то и было выбрано именно это направление – создание молодежных площадок для возможности реализации креа­тивных проектов.

Форум Social Assembly в столице – не первая встреча молодых инноваторов, есть уже ряд реализованных проектов. И в этот раз участники из регионов получили возможность встретиться с менторами, которые оказали поддержку в представлении идей, а в ряде случаев и в их реализации. С этой целью проведены выставка Innovation Day, мастер-классы, мультимедийные презентации лидеров региональных штабов республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», обмен опытом молодежных организаций.

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Жансеит Туймебаев, вице-президент Назарбаев­ Университета Кадиша Даирова, члены АНК ознакомились с идеями молодых.

Особый интерес вызвал проект Евгения Зиновьева – начинающего мультипликатора из Петропавловска. Молодой человек организовал небольшую студию, в которой он и постановщик, и режиссер, и художник. На счету его команды из 7 человек порядка 30 проектов, а это полноценные мультфильмы, мультсериалы, но особая гордость – образовательные фильмы, которые можно использовать на уроках истории, литературы.

Начинал проект Евгений за свой счет, есть небольшие коммерческие предложения, но для дальнейшего продвижения, конечно, нужна поддержка. И ему на форуме ее пообещали.

Еще один участник форума – Салимхан Сабитов, тоже петропавловец, открыл автошколу «Равная дорога», в которой нау­читься вождению и получить водительские права могут люди с особыми потребностями. Раньше у них такой возможности не было попросту из-за того, что в автошколах нет специально оборудованных автомобилей.

Салимхан в свое время сам столк­нулся с проблемой, потому и воплотил в жизнь идею сделать дорогу равной для всех, и вот уже 17 человек получили в его школе водительские права.

Психолог Ирина Горн из Нур-Султана рассказала о проекте по созданию психологической школы, в которой она могла бы помочь подросткам преодолеть комплексы, страхи, обрести уверенность и цель в жизни. Студентки Жетысуского государственного университета Толкын Самбетбаева и Елена Доржеева презентовали организаторам проект создания фильтра для очистки воды, основанной на применении микробактерий.

И это только малая часть проектов, представленных молодыми людьми.

– Я рад приветствовать вас на молодежном форуме Ассамблеи народа Казахстана Social Assembly, – отметил Жансеит Туймебаев, обращаясь к стартаперам, лидерам региональных штабов молодежного движения АНК. – У вас состоя­лось плодотворное обсуждение социальных инициатив республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы». В стенах Назарбаев­ Университета создана новая креативная площадка. Мы продолжим формировать условия для генерирования новых идей и предложений, проектов, будем и дальше развивать потенциал молодых лидеров. Желаю вам плодотворной работы!

Затем Жансеит Туймебаев рассказал о большой работе, проделанной в Год молодежи. Напомнил о реализованной в рамках программы «Рухани жаңғыру» инициативе «Общественно-политическое продвижение победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», о мотивационных встречах «Моя история успеха – история успеха моей страны», о старте республиканского проекта JASTAR JYLY – DANGYL ZHOL и о многих других программах. А также коротко анонсировал предстоящий Год волонтера, сообщив о том, что в Нур-Султане пройдет масштабный форум по продвижению государственного языка, будет дан старт народной экспедиции «Дорогой Первого Президента».

Затем Жансеит Туймебаев вручил благодарственные письма лидерам региональных штабов РМД АНК «Жаңғыру жолы».

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