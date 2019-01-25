Молодежь столицы давно мечтала об этом: каким станет дворец Жастар, рассказали в акимате

Акимат Астаны уже приступил к разработке концепции создания столичного молодежного хаба на базе Дворца Жастар – "Jastar Synergy". Об этом на совете по вопросам молодежи рассказал руководитель управления по делам общественного развития Астаны Данияр Есин, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Это решение можно назвать историческим, ведь молодежь столицы давно об этом мечтала, и в этом году благодаря вашей поддержке эта мечта станет реальностью. Я думаю, многие из тех, кто сегодня находится с нами в этом зале, согласны с этим. Главным критерием, как было отмечено ранее, является экономичное решение на реновацию объекта. Молодежный хаб "Jastar Synergy" станет незаменимым многофункциональным пространством для креативной молодежи, стартапов, фрилансеров и цифровой аудитории", – рассказал Есин.
В акимате планируют, что молодежный хаб "Jastar Synergy" станет культовым пространством для работы, спорта, досуга, знакомства с городскими сообществами, профориентации, образования и нетворкинга, где будут расположены МРЦ "Астана Жастары", городской проектный офис "Рухани жаңғыру", Центр гражданских инициатив, городское детско-юношеское военно-патриотическое общественное объединение "Жас сарбаз", столичный пресс-центр и другие городские сообщества.
"Очень большое внимание уделяется вопросу площадок для молодежи, на которых будут реализованы инициативы. Площадка должна быть конкретной, дом молодежи. Мы приняли решение в скорейшем времени дворец "Жастар" отремонтировать и создать в нем все условия для молодежи. Именно три в одном будет реализовано. (...) В ближайшее время мы должны презентовать этот центр", – сказал в свою очередь аким города Бахыт Султанов.