Свежий выпуск Молодежь включается в работу 18 марта 2022 г. 3:00 Сыздыкова Лилия корреспондент Государственный секретарь Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК. В Алматы под председательством Государственного секретаря Ерлана Карина состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в обновленном составе. В новый состав совета вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры различных молодежных организаций. В своем выступлении Ерлан Карин остановился на ключевых тезисах Послания Главы государства. В частности, он отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан и в особенности среди молодежи. В этом контексте повышается роль совета, так как планируется, что его члены будут принимать участие в обсуждении законопроектов, концепций и других стратегических документов. В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Ерлан Карин предложил включить представителей совета в состав рабочих групп Мажилиса. Кроме того, для системной работы Совета по молодежной политике при нем предполагается создать различные комитеты. На заседании также выступили заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов и директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Азиз Искаков. После встреча продолжилась в формате вопрос-ответ, где члены совета смогли адресовать свои вопросы и предложения руководителям госорганов.