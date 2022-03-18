Государственный секретарь Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК.

В Алматы под председательством Государственного секретаря Ерлана Карина состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в обновленном составе.

В новый состав совета вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры различных молодежных организаций.

В своем выступлении Ерлан Карин остановился на ключевых тезисах Послания Главы государства. В частности, он отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан и в особенности среди молодежи.

В этом контексте повышается роль совета, так как планируется, что его члены будут принимать участие в обсуждении законопроектов, концепций и других стратегических документов.

В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Ерлан Карин предложил включить представителей совета в состав рабочих групп Мажилиса. Кроме того, для системной работы Совета по молодежной политике при нем предполагается создать различные комитеты.

На заседании также выступили заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов и директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Азиз Искаков.

После встреча продолжилась в формате вопрос-ответ, где члены совета смогли адресовать свои вопросы и предложения руководителям госорганов.