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​Молодежь выбирает «Мәңгілік Ел»
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Молодые рабочие и студенты, представители этнокультурных объединений и общест­венности юга собрались вместе, чтобы выразить единодушную поддерж­ку общенациональной патриотической идее «Мәңгілік Ел». В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента­ ­Баглан Майлыбаев, заместитель Председателя – заведую­щий секретариатом АНК Администрации Президента­ РК Ералы Тугжанов, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, представители общественности и старейшины, руководители нацио­нальных культурных центров.

– С первых дней независимости ведущим курсом национального возрождения Казахстана была определена внутриполитическая стабильность общества, благодаря которой создана уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, – отметил, открывая акцию, аким области Жансеит Туймебаев. – Благодаря политическому авторитету Елбасы Казахстан на мировой арене стал позиционироваться как миролюбивая страна, на добровольной основе отказавшаяся от ядерного оружия. Его личный авторитет как государственного деятеля способствовал получению Казахстаном статуса непостоянного члена Совета Безопасности главной политической структуры мира – Организации Объединенных Наций.

Молодежь дружно скандировала «Алға, Қазақстан!», демонст­ри­руя свою приверженность идеям дружбы и согласия, единства и добрососедства. Сегодня в Южном Казахстане проживают представители 108 этносов, работают 20 областных этнокультурных объе­динений и 51 районный и городской филиалы. При объе­динениях действуют 11 воскрес­ных школ, советы старейшин, молодежные объе­динения. Они содействуют людям разных национальнос­тей в изу­чении родного языка, знакомят с обы­чаями и традициями и при этом помогают всем и каждому казахстанцу почувствовать себя единым народом.

Своеобразной де­монстрацией кон­со­лидирую­щей ро­ли на­ционально-куль­­тур­ных­ центров стало­ исполнение песни Шам­ши Калдаякова на шести­ языках – корейском, украинском, немецком, узбекском, турецком и английском. Многонациональная ­аудитория дружно подпевала. Заместитель руководителя Администрации ­Президента Б. Майлыбаев, приветствуя участников акции, назвал такое исполнение попурри великолепной идеей и пригласил молодых южан на форум молодежи, который состоится 1 декабря в Астане.

– Особый дух царит в этом зале – дух молодежи, – отметил Е. Туг­жа­нов. – Она сегодня несет и в будущем будет нести флаг Независимого ­Казахстана. «Мәңгілік Ел» - это генетическая программа единого народа Казахстана, матрица патриотического сознания молодежи.

Символом акции стала передача книги­ «Мәңгілік Ел жас­та­рының жетістікте­рі – Қазақстан Респуб­ли­касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына» – «Достижения молодежи «Мәңгілік Ел» – к 25-летию Независимости Рес­публики Казах­стан». От имени молодежи Южного Казах­стана представителям Жамбылской области ее вручили серебряный призер Олимпийских игр тяжелоатлетка Жазира Жаппаркул и отличник учебы Назарбаев­ Интеллектуальной школы Шымкента Берик ­Сулейменов.

В Южном Казахстане­ проживает порядка 800 тыс. молодых людей – способных, деловых и активных, готовых своим трудом прославлять Отечество.­ Им есть что сказать и за что поблагодарить Главу государства. В ­своем обращении к Президенту страны молодежь первым делом отметила, что выдающихся достижений Казахстан добился под руководством Елбасы, а решаю­щим фактором были мир и согласие в нашем общем доме. 

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