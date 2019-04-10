​Молодежь –за будущее

После решения Елбасы о сложении своих полномочий на наших встречах с сельской и городской молодежью у многих возникали такие вопросы: «А что будет дальше? Куда мы идем? Как страна будет развиваться в будущем?» 20 марта, согласно Конституции, обязанности Главы государства перешли Касым-Жомарту Токаеву, который продолжил политику, социальные программы Первого Президента. Но ощущение неопределенности от того, что ждет нас через год, когда пройдут очередные выборы Главы государства, все еще оставалось.

В своем обращении народу Касым-Жомарт Токаев сказал, что надо снять любую неопределенность, чтобы обеспечить общественно-политическое сог­ласие, уверенно двигаться вперед и решать задачи социально-экономического развития. И мы, члены Конгресса молодежи Казахстана, всецело поддерживаем решение Главы государства о проведении внеочередных выборов Президента страны 9 июня 2019 года. Они позволят каждому казахстанцу воспользоваться правом сделать свой выбор.

Эти выборы помогут нам вмес­те определить дальнейший путь развития страны. Хочу заверить: казахстанская молодежь, как и прежде, готова участвовать в любой работе, направленной на повышение качества жизни казахстанцев.

