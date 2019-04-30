​Молодежь зовет голосовать

Тема предстоящих выборов обсуждалась на областном форуме этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана. Здесь собрались главным образом члены молодежных крыльев этнокультурных объединений, а также студенческая молодежь. Речь шла о важности выборов, их значении для каждого казахстанца.

– Выборы – важнейшее событие в жизни страны. Каждый гражданин должен понимать ответственность за свою судьбу и судьбу государства, – отметил член Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана Калкаман Жакып.

Ульяна Ким, представляющая корейскую диаспору, отметила, что голосование – это, по сути, выражение патриотизма. Девушка считает: выборы придадут новый импульс дальнейшему развитию страны. Поэтому она призвала молодежь не оставаться в стороне, а стать активными участниками события.

На сцену поднимались также творческие коллективы Высшего политехнического и Костанайского педагогического колледжей, которые посредством танца и песни рассказали о любви к Родине.

Подобные встречи проходят в разных уголках области. Молодежь Ассамблеи народа Казахстана считает важным и дальше рассказывать людям о том, как будут проходить выборы и почему так важно проголосовать.